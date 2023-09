Loppenhausen

18:00 Uhr

Ob Ersatzmutter, Stallhelferin oder Küchenfee: Lucia ist immer im Einsatz

Lucia Immerz ist Dorfhelferin aus Leidenschaft. Morgens um halb sechs startet sie in ihren Arbeitstag. Derzeit hilft sie im Familienbetrieb Jutz in Loppenhausen.

Plus Lucia Immerz ist Dorfhelferin mit Herz und Seele. Landwirtschaftliche Betriebe, Familien, Seniorinnen und Senioren nehmen in Notsituationen ihre Hilfe dankbar an.

Von Kathrin Elsner

„Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung und die Dankbarkeit der Menschen“, sagt Dorfhelferin Lucia Immerz und strahlt. Ob Kühe melken, Kälbchen füttern, Stall ausmisten, den Haushalt schmeißen, leckere Gerichte kochen, mit den Kindern Hausaufgaben machen oder mit Senioren Spiele spielen. Vermittelt von der Geschäftsstelle Stetten des Maschinen- und Betriebshilfsrings Allgäu-Schwaben hilft die 23-Jährige, wo sie gebraucht wird. Wie sieht der Alltag einer Dorfhelferin aus?

Früher hatte die Dorfhelferin Angst vor Kühen

Pünktlich um halb sechs steht Lucia Immerz im Melkstand des Familienbetriebes Jutz in Loppenhausen und reinigt gewissenhaft die Zitzen des Michviehs, bevor das weiße Gold duch die Leitungen fließt. Kuh „Duplo“ steht schon in der Warteschlange und lässt sich von der jungen Dorfhelferin streicheln. „Kühe waren früher voll der Horror für mich“, erzählt sie schmunzelnd, inzwischen ist sie zum Profi im Stall und auch im Haushalt geworden. Eine dreijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin und eine zweijährige Zusatzausbildung zur staatlich geprüften Dorfhelferin liegen hinter ihr, die ersten Jahre Berufserfahrung auch. „Als ich mit 16 mit der Realschule fertig war, wusste ich, dass ich einen handwerklichen Beruf brauche“, erzählt die junge Frau, die selbst auf einem Bauernhof groß geworden ist und sich freut, in ihrem Beruf so sehr geschätzt zu werden. Familie Jutz ist dankbar, ihre fachkundige Hilfe für einige Wochen in Anspruch nehmen zu können. Marianne Jutz ist im Krankenstand, rund 100 Kühe wollen weiter versorgt und der große Haushalt erledigt werden. „Man muss froh sein, dass es solche Menschen gibt“, sagt Werner Jutz, „die Dorfhelferinnen sind sehr tolerant und aufnahmefähig und die Lucia ist zudem immer gut aufgelegt und lustig“.

