Überschwemmungen nach Unwetter: Kälber sterben im Stall in Tiefenried

Im nördlichen Landkreis Unterallgäu hat sich am Samstagnachmittag eine "Superzelle" mit Hagel und Starkregen entladen und massive Schäden angerichtet.

Die Straße in Loppenhausen hatte sich am Samstagnachmittag in einen reißenden Fluss verwandelt. Innerhalb kürzester Zeit fiel dort so viel Regen und Hagel, dass die Kanalisation überlastet war. Nach Auskunft von Hans-Peter Schneider vom Kreisfeuerwehrverband, der auch die Wetterstation in Mindelheim betreibt, hat sich im Norden des Landkreises eine so genannte Superzelle entladen und massive Schäden angerichtet. "An Regen und Hagel in dieser Intensität kann ich mich nicht erinnern", sagt Schneider. Wie viel Niederschlag gefallen ist, hat Schneider noch gar nicht messen können. Die Feuerwehren der betroffenen Gemeinden waren überall im Einsatz und begannen gleich nach dem Unwetter, das nur eine knappe Stunde gedauert hat, mit den Aufräumarbeiten.

So sahen die Straßen in Loppenhausen nach dem Unwetter aus. Foto: oh

An der Grenze zum Landkreis Augsburg tobte das Unwetter besonders. Betroffen waren vor allem Loppenhausen, Tiefenried sowie der Bereich Kirchheim und Eppishausen. In Tiefenried drangen die Wassermassen in einen Viehstall ein und blockierten die Tore. Laut Schneider kamen mehrere Kälber ums Leben. Ansonsten gibt es offenbar massive Flurschäden durch das Unwetter, deren Ausmaß noch nicht abgeschätzt werden kann. Verletzte wurden nicht gemeldet.

