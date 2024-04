Die kleinen Markt Walder Frösche mussten schnell ihre Sachen packen

Sicherheit geht vor: Weil Brandschutzmängel im Gruppenraum im Kindergarten St. Josef in Oberneufnach festgestellt wurden, musste die Fröschegruppe umziehen.

Das kam für das Team der Kita St. Josef überraschend: „Aus brandschutztechnischen Gründen darf unsere Fröschegruppe ab sofort nicht mehr benutzt werden“, heißt es in einem Elternbrief. Bislang war die Gruppe mit rund 15 Mädchen und Buben im Gruppenraum auf der Vorderseite des Gebäudes untergebracht. Schnelles Handeln war angesagt: während der Teamsitzung am Freitagabend wurde die Räumungsaktion durchgeführt, seit Dienstag werden die Kinder in der wenige Meter vom bisherigen Gruppenraum entfernten Turnhalle im rückwärtigen Gebäudeteil provisorisch untergebracht: „Bis voraussichtlich zu den Sommerferien“.

Ab September werde aber „aufgrund der zahlreichen Anmeldungen eine neue Lösung gesucht, um alle Kinder versorgen zu können“, heißt es in dem Elternbrief, der auch unserer Redaktion vorliegt. Momentan bittet das Kita-Team die betroffenen Eltern aber noch um Geduld: „Sobald eine konkrete Lösung feststeht, werden wir Sie bei einer Vollversammlung in Kenntnis setzen.“

Brandschutzmängel im Kindergarten: Auch Bürgermeister war überrascht

Auch Bürgermeister Christian Demmler war überrascht davon, dass eine Mitarbeiterin des Landratsamtes bei einer Überprüfung der Räumlichkeiten die Mängel beim Brandschutz festgestellt hatte. Er werde sich jetzt aber erstmal selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden, so Demmler auf Anfrage unserer Redaktion. Die MZ erreichte ihn am Mittwochmittag, als er gerade vor Ort war. Es sei vom Landratsamt bemängelt worden, dass sich im bisherigen Gruppenraum kein Zugang zum Fluchtweg befunden habe, so Demmler.

Die Unterbringung in der Turnhalle kann nur eine "Übergangslösung" sein

Ein Kindergarten unterliege „ständig gewissen Prüfungen, um die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder zu gewährleisten“, wird im Elternbrief erklärt, wie es zu dem plötzlichen Umzug kommen konnte. Bei der Durchsicht der Unterlagen zum Thema Brandschutz „wurden Mängel festgestellt, die eine sofortige Schließung der Fröschegruppe erforderten“, erfahren die Eltern. „Da es hier um die Sicherheit der Kinder geht, brauchten wir eine schnelle Lösung, daher blieb uns jetzt nur die Turnhalle übrig“, heißt es weiter. Es handele sich „aber nur um eine Übergangslösung, für die Größe der Einrichtung ist ein Mehrzweckraum (Turnhalle) nämlich dringend erforderlich“, schreibt das Kita-Team.

Zudem müssen personelle Weichen gestellt werden, da sich einige Erzieherinnen beruflich oder persönlich verändern. „Für die Fröschegruppe benötigen wir daher jetzt wieder dringend eine*n Erzieher*in. Falls Sie jemanden kennen, der jemand kennt, bitte Bescheid geben. In der heutigen Zeit sind wir dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen“, so das Team von der Kita St. Josef im Elternbrief.

Lesen Sie dazu auch