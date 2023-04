AfD-Stadtrat will keine Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim

AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir hat im Stadtrat einen Antrag eingebracht mit dem Ziel, auf die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Mindelheim zu verzichten.

Am 12. Dezember 2022 hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen, das Institut für Zeitgeschichte damit zu betrauen, die Zeit zwischen 1920 und 1950 in Mindelheim aufarbeiten zu lassen. Dass die Arbeit, die auf drei Jahre angelegt ist, 344.000 Euro kosten werde, war damals bekannt. Nun fordert der AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir, das Vorhaben zu beerdigen – obwohl er damals ebenfalls für den Antrag gestimmt hatte.

Stadtrat Sedlmeir argumentiert mit den hohen Kosten

Sedlmeir argumentierte nun, ihm sei zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, in welch angespannter Haushaltslage sich die Stadt Mindelheim befinde. "Wären mir die Zahlen schon bekannt gewesen, hätte ich damals, aufgrund der hohen Kosten, nicht dafür gestimmt", so Sedlmeir in seinem an die Stadt gerichteten Antrag.

Das Geld sollte besser für Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderspielplätze und die Unterstützung der Mindelheimer Tafel verwendet werden. Auch die Lohnkosten für die städtischen Angestellten erhöhen sich durch den Tarifabschluss. Dafür werde ebenfalls viel Geld benötigt.

Erbetene Vertagung des Themas lehnte der Mindelheimer Stadtrat ab

Sedlmeir war in der Stadtratssitzung selbst nicht anwesend. Er war wegen eines öffentlichen Gelöbnisses der Bundeswehr verhindert. Der AfD-Stadtrat hatte deshalb beantragt, das Thema zu vertagen. Dem kam der Stadtrat einstimmig nicht nach. Bürgermeister Stephan Winter sagte, alle hätten um die Haushaltslage der Stadt gewusst.

Im Haushalt seien die Gelder für dieses Jahr im März freigegeben worden. Auch für die kommenden Jahre sind die Beträge eingestellt. "Man kann also nicht sagen: Ich habe davon nichts gewusst", sagte Winter. Er und der Kämmerer hätten die Haushaltssituation transparent gemacht.

CSU-Sprecher Wolfgang Streitel nennt den Antrag "unseriös"

Wolfgang Streitel sagte für die CSU-Fraktion, sie werde den Antrag ablehnen. Er verwies auf den einstimmigen Beschluss, die NS-Zeit in Mindelheim wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Jetzt im Nachgang Geld für Kindertagesstätten vorzubringen, nannte Streitel "unseriös". Dieses Verhalten habe Sedlmeir bereits zum zweiten Mal an den Tag gelegt. Bei den Kita-Gebühren hatte der AfD-Vertreter im Mai 2022 einen Rückzieher gefordert mit Hinweis auf die hohen finanziellen Belastungen von Eltern.

Dietmar Wagner von den Freien Wählern gab Sedlmeir insofern recht, als er die Kosten für die Aufarbeitung für zu hoch hält. Er regte an, den Stadtarchivar in die Forschungsarbeit stark einzubinden. Dieser sei Historiker. Damit könnten Kosten gesenkt werden. Bürgermeister Winter versicherte, dass der Mitarbeiter intensiv eingebunden werde. Dennoch seien die Kosten von 344.000 Euro reell.

Dr. Fritz Kiefersauer war in der Zeit des Dritten Reiches Bürgermeister von Mindelheim und Syndikus. Das Bild zeigt ihn mit Gattin Maria-Theresia. Foto: Privat

Michael Helfert erinnerte an die Diskussion im Stadtrat. Kulturamtsleiter Christian Schedler habe damals überzeugend dargelegt, dass eine Untersuchung, die in die Tiefe geht, notwendig sei. Nur mit ihr könne man dauerhaft etwas anfangen. Auch Helfert kritisierte, dass Sedlmeir zum zweiten Mal eine zuvor gegebene Zustimmung per Antrag wieder korrigieren wollte. Auch er nahm das Wort "nicht seriös" in den Mund. Er hege den Verdacht, dass Beschlüsse, die Sedlmeir im Stadtrat mittrage, "im Büro in Memmingen wieder kassiert werden". Gemeint ist die AfD-Niederlassung. Das seien "populistische Anträge". Dass Christian Sedlmeir in der Sitzung nicht anwesend war, legte Helfert ihm als "Feigheit" aus. Mit 21 zu null Stimmen lehnte der Stadtrat den Vorstoß Sedlmeirs ab.

Memmingen, Kaufbeuren und Kempten sind Vorbilder für Mindelheim

Bereits im Februar 2022 hatte der Stadtrat grundsätzlich grünes Licht für die Aufarbeitung gegeben. Christian Schedler hatte damals gesagt: "Es ist für das Verständnis des Kollapses der Demokratie zwischen dem Ersten Weltkrieg und der NS-Diktatur wie auch für die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland und die Frage nach der Überwindung des nationalsozialistischen Gedankenguts fundamental wichtig, diese Zeitspanne historisch zu erfassen."

Am Marienplatz wurden drei Stolpersteine eingesetzt. Diese sind für die jüdische Familie Liebschütz, die im Jahr 1927 in die Wohnung im Stadtzentrum gezogen sind. Foto: Holuba

Vorbilder sind hier einige schwäbische Städte wie Memmingen, Kaufbeuren oder Kempten. Sie setzen sich verstärkt mit der eigenen Geschichte auseinander. Die Mechanismen vor Ort zu erkennen, sei wichtig, sagte Schedler damals. Sie hätten letztlich zur totalitären Herrschaft geführt. In einer Projektskizze des Instituts für Zeitgeschichte heißt es: Die nationalsozialistische Neuordnung der Gesellschaft passierte zuallererst vor Ort, in den Städten und Gemeinden des Reiches - wie andernorts auch in Mindelheim. Den Herrschaftsträgern vor Ort oblag die Realisierung der "Volksgemeinschaftsutopie".

Ursula Kiefersauer sah sich "aufs Persönlichste" betroffen

Das Institut für Zeitgeschichte betraut für drei Jahre einen promovierten Historiker oder eine promovierte Historikerin mit der Aufgabe, Licht ins Dunkel in Mindelheim zu bringen. Erste Gespräche haben bereits in Mindelheim stattgefunden. Die Kosten kritisierte im Februar 2022 Michael Gerle (Bürgergemeinschaft) in einem schriftlichen Statement. Im Dezember dann stimmte aber auch die BG geschlossen zu. Ursula Kiefersauer (BG) ließ sich von der Abstimmung durch Beschluss entbinden, weil "ich aufs Persönlichste betroffen bin". Ihr Großvater Dr. Fritz Kiefersauer war in der NS-Zeit zunächst Bürgermeister in Mindelheim und später bis Kriegsende zu verminderten Bezügen Syndikus der Stadt. Ob und inwieweit er Schuld auf sich geladen hat, war von dem Buchautor Dr. Wolfgang Proske thematisiert worden.