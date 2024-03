Ausgaben steigen :Mindelheim will gleichzeitig sparen und investieren

Wegen steigender Ausgaben hat die Stadt Mindelheim schon frühzeitig mehrere Vorhaben auf den Prüfstand gestellt. Trotzdem steht auch dieses Jahr einiges an.

Die Stadt Mindelheim steht vor ähnlichen finanziellen Herausforderungen wie zuletzt der Landkreis: Es fehlt ihr zunehmend an Einnahmen, um die stetig steigenden Ausgaben finanzieren zu können – und daran wird sich, wie Kämmerer Michael Schindler bei den Haushaltsvorberatungen im Finanzausschuss sagte, wohl auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Als größten Kostenfaktor nannte er die Personalkosten, die um 917.000 Euro auf 14,1 Millionen Euro ansteigen. Schindler würde deshalb im Herbst gerne wieder auf die Einsparkommission zurückgreifen, die bereits vergangenen Oktober die städtischen Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und mehrere Projekte wenn nicht aufgehoben, so doch aufgeschoben hat. Aller Sparsamkeit zum Trotz bleiben aber noch einige übrig.

Das mit Abstand größte Vorhaben ist demnach der Umzug der Kita "Miteinander" ins ehemalige Maria-Ward-Kloster. Für die Umbauarbeiten sind insgesamt 1,06 Millionen Euro veranschlagt. Ein großer Brocken ist auch die abschnittsweise Innensanierung der Mindelburg, für die 700.000 Euro eingeplant sind. Weitere 600.000 Euro entfallen auf den Bauhof. Allerdings fließt das Geld nicht in den bereits geplanten Neubau, für den laut Winter Kosten zwischen zehn und 15 Millionen Euro im Raum stehen.

Den geplanten neuen Bauhof kann sich die Stadt Mindelheim aktuell nicht leisten

Denn da es für den Neubau keinerlei Förderung gibt, sei das eine Maßnahme, "die wir uns momentan nicht leisten können", sagte Schindler. Der Stadt bleibe deshalb nichts anderes übrig, als das Bestandsgebäude zu sanieren – sehr zum Leidwesen von Josef Doll (Grüne). Es tue ihm wirklich weh, dass zwischen 2022 und 2024 schon mehr als eine Million Euro in das marode Gebäude investiert wurde. Laut Winter hat die Stadt aber keine andere Wahl: Beim Bau wurden Materialien verwendet, die heute Probleme bereiten und die Stadt zum Handeln zwingen. Es gehe darum, den Bauhof betriebsfähig zu halten.

Gleichzeitig brauche die Stadt einen neuen Kindergarten und eine neue Grundschule. "Wir können die Kinder ja nicht auf dem Marienplatz betreuen", so Winter. Für die Neubauten, die im Mindelheimer Norden entstehen sollen, stehen Planungskosten von insgesamt 635.000 Euro im Haushalt. Jeweils 500.000 Euro sind für den Entwässerungskanal im Birkenweg und den Grunderwerb eingeplant.

Der Parkplatz neben dem Mindelheimer Forum könnte befestigt werden

Für Diskussionen sorgte die Position "Parkplatz Forum – Asphaltierung", für die 150.000 Euro vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um die bis dato unbefestigte Fläche neben dem Forum, auf der im vergangenen Jahr während des Weihnachtsmarktes der Wochenmarkt stattfand. Fieranten und Besucher hatten den Standort teils massiv kritisiert. In der Weihnachtsmarktbilanz im Januar hatte Winter noch argumentiert, dass der Platz nicht befestigt werden könne, weil dann die Fahrgeschäfte des Plärrers nicht mehr darauf verankert werden könnten. Wie eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Stadt Memmingen ergeben hatte, wo jedes Jahr im Herbst der einwöchige Jahrmarkt stattfindet, ist das jedoch längst nicht mehr nötig. Das hat die Stadt Memmingen nun auch gegenüber den Mindelheimer Kollegen bestätigt. Die wiederum haben in Erfahrung gebracht, dass inzwischen auch für Festzelte eine Erdverankerung nicht mehr zwingend erforderlich ist.

Winter sprach sich deshalb dafür aus, den Platz zu asphaltieren. Zum einen, um eine verlässliche Ausweichmöglichkeit für den Wochenmarkt zu schaffen, zum anderen aber auch, weil der unbefestigte Platz vom Winterdienst nur grenzwertig geräumt werden könne und er immer wieder instandgesetzt werden müsse. Auf einer asphaltierten Fläche könnten zudem Parkplätze gekennzeichnet und so der Parkraum besser bewirtschaftet werden, so Winter. Er fasste zusammen: "Aus meiner Sicht sind die 150.000 Euro gut angelegt."

Peter Miller und Silke Lotterbach (beide ÖDP) sowie Josef Doll (Grüne) sind jedoch anderer Meinung. Sie sehen es kritisch, dass die Fläche versiegelt werden soll und verwiesen darauf, dass sie die Stadt in zunehmend heißen Sommern zusätzlich erwärmen werde. Letztlich einigte man sich auf Vorschlag von Christoph Walter darauf, die Position in "Neugestaltung Parkplatz Forum" umzubenennen und so die Möglichkeit für Alternativen zur Asphaltierung offenzulassen. Winter verwies zudem darauf, dass mit Beschluss des Haushalts ja nicht gleich die Bauarbeiten begännen. Zunächst müsse das Vorhaben im Bauausschuss behandelt und dort ein Beschluss gefasst werden. Letztlich empfahlen die Mitglieder des Finanzausschusses dem Stadtrat einstimmig, den Haushalt in ihrer Sitzung am Montag, 8. April, zu genehmigen.

Der Haushaltsplan der Stadt Mindelheim im Überblick