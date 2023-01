Mindelheim

Die beliebtesten Babynamen der Region

Plus In Mindelheim und der Umgebung tragen einige Kinder die Namen von Kaisern, Gottheiten und Stars. Ein Blick in die Vornamen-Hitliste 2022.

Die Menschen in Mindelheim und Umgebung sind voll im Trend – zumindest, was den beliebtesten Mädchennamen 2022 betrifft. Deutschlandweit lag laut der Analyse des bekannten Namensforschers Knud Bielefeld „Emilia“ auf Platz 1 und auch auf der Liste der in der Kreisstadt geborenen Mädchen steht dieser Name ganz oben, gleichauf mit „Emma“. Jeweils neun Mädchen erhielten im vergangenen Jahr diese Namen. Bei den Buben hingegen hat es der deutschlandweite Spitzenreiter „Noah“ nicht mal aufs Treppchen gebracht, wie ein Blick in die Namensstatistik der Stadt zeigt, die auch so manche kuriose Überraschung bereithält.

