E-Scooter-Akku explodiert: Fünf Menschen bei Brand im "Hochhaus" verletzt

Im sogenannten "Hochhaus" in Mindelheim ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Fünf Menschen ziehen sich eine Rauchvergiftung zu. Das Haus ist nun unbewohnbar.

In einem neunstöckigen Wohnhaus in der Rosenstraße in Mindelheim ist in der Nacht auf Dienstag gegen 1.50 Uhr eine Explosion zu hören – kurz darauf steht die gesamte Wohnung im fünften Stock in Flammen.

Wie die Polizei mitteilt, konnten sich die beiden Bewohner der Wohnung selbst über das Treppenhaus retten und die Feuerwehr alarmieren. Auch der Rest des Hauses, in dem 67 Menschen gemeldet sind, wurde evakuiert.

Bei dem Brand in Mindelheim erlitten fünf Menschen eine Rauchvergiftung. Foto: Thorsten Bringezu

Laut Polizei gibt es fünf Leichtverletzte wegen Rauchgasvergiftungen, unter ihnen die zwei Bewohner der Wohnung im sechsten Stock, in der das Feuer offenbar ausgebrochen war. Drei weitere Menschen zogen sich leichte Verletzungen wegen des starken Rauchs im Treppenhaus zu, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Brand wurde inzwischen gelöscht. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Mindelheim, Bad Wörishofen und Apfeltrach, die mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen verhindern, heißt es im Polizeibericht. Zur medizinischen Versorgung seien zudem 16 Rettungswagenbesatzungen sowie sechs Notärzte im Einsatz gewesen.

Grund für den Brand in der Mindelheimer Rosenstraße war wohl ein explodierter E-Scooter-Akku

Auslöser der Explosion war offenbar der Akku eines E-Scooters, heißt es vonseiten der Polizei mit Verweis auf Zeugenangaben. Die erste Sachverhaltsaufnahme habe der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandentstehung, würden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Der Sachschaden dürfte nach derzeitigen, vorsichtigen Schätzungen laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Der Brand wurde wohl durch den explodierten Akku eines E-Scooters ausgelöst. Foto: Thorsten Bringezu

Das gesamte Haus sei nun unbewohnbar aufgrund von Rauchgas und des Löschwassers, so die Polizei. Für die Betroffenen wurde eine Sammelstelle im Haus des Roten Kreuzes in Mindelheim eingerichtet, wo sie versorgt wurden. Am Morgen wurden noch 22 Menschen dort betreut. Feuerwehrleute brachten ihnen notwendige Medikamente und persönliche Gegenstände. Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) ist ebenfalls im BRK-Haus vor Ort, um die Betreuung zu unterstützen und bei der Verarbeitung des Erlebten zu helfen. Das BRK Unterallgäu steht in Kontakt mit der Stadt Mindelheim, um den Menschen eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung zu stellen. (AZ, dpa)