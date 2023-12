Mindelheim

Hochhaus-Brand in Mindelheim: 67 Menschen verlieren ihr Zuhause

Die Spuren des Feuers sind am Tag danach noch gut zu sehen. Im sechsten Stock des Hochhauses in der Rosenstraße in Mindelheim war ein Feuer ausgebrochen.

Plus Nach einem Feuer ist das Mindelheimer Hochhaus vorerst unbewohnbar. Jetzt helfen alle zusammen, um die Menschen zu unterstützen, die dort gelebt haben.

Gegen 0.50 Uhr ist am frühen Dienstagmorgen im sechsten Stock des Hochhauses an der Mindelheimer Rosenstraße ein folgenschweres Feuer ausgebrochen. In einer Wohnung kam es zu einer Explosion, berichtete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Anschließend stand die gesamte Wohnung in Flammen, das neunstöckige Gebäude ist vorerst unbewohnbar: Durch den Brand verlieren 67 Menschen kurz vor Weihnachten ihr Zuhause.

Die beiden Bewohner konnten sich selbst über das Treppenhaus retten und die Feuerwehr alarmieren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Balkon. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Mindelheim, Bad Wörishofen und Apfeltrach, die mit rund 70 Kräften im Einsatz waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen verhindert werden.

