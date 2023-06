Ein Allgäuer Medienkritiker gibt ein Interview und zieht es zurück

Corona hat die Gesellschaft gespalten. Eine Bürgerinitiative nimmt besonders die Medien ins Visier. Warum ein Interview dann aber nicht erscheinen darf.

Das ist die Geschichte eines Gesprächsversuchs. Voriges Jahr hat der Starnberger Filmproduzent Jimmy C. Gerum die Bürgerinitiative "Leuchtturm ARD" gegründet. Seither finden vor Medienhäusern Mahnwachen statt, vor allem vor öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch vor Zeitungsredaktionen. In jüngster Zeit zählt auch Mindelheim dazu. Aktivisten haben sich den Montagsspaziergängern in der Unterallgäuer Kreisstadt angeschlossen. Dort sind aktuell um die 25 Frauen und Männer unterwegs und mahnen die Einhaltung des Pressekodex ein. Ihr Ziel: Sie wollen ins Gespräch kommen, fordern einen staatsfernen, kritischen Journalismus, aber auch neues Vertrauen, gegenseitiges Verständnis, Respekt und die nötige Offenheit.

Der Pressekodex ist auch für die Redaktion der Mindelheimer Zeitung verbindliche Richtschnur. Jeder, der den Eindruck hat, dass in der Berichterstattung etwas schiefläuft, kann sich mit einer Beschwerde an den Deutschen Presserat wenden. Dieses Kontrollgremium entscheidet dann, ob die Redakteurinnen und Redakteure mit ihrer Berichterstattung richtig lagen oder eben nicht. Die MZ wurde in den vergangenen 30 Jahren in einem Fall missbilligt. Eine Rüge, das schärfere Schwert, gab es in keinem Fall. Zur notwendigen Transparenz zählt, dass Medien angehalten sind, erhaltene Rügen auch abzudrucken. Das gilt nicht zwingend, wenn sie Recht bekommen haben.

Dem Jugendschutz kommt im Pressekodex eine besondere Bedeutung zu

Medien müssen in ihrer Berichterstattung selbstverständlich auch die allgemeinen Gesetze beachten. Dem Jugendschutz kommt beispielsweise eine besondere Bedeutung zu. Werden Minderjährige einer Straftat überführt, dürfen sie nicht namentlich genannt werden. Wer sich durch eine Berichterstattung in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht, dem steht der Klageweg vor ordentlichen Gerichten offen.

Ein 63-Jähriger aus dem Ostallgäu zählt zu den Anhängern der Bürgerinitiative "Leuchtturm ARD", wobei ARD für Arbeitsgemeinschaft Redlicher Diskurs stehe, wie er sagt. Um Dialog gehe es ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Max P. (Name von der Redaktion geändert) war auch schon in Mindelheim bei den Montagsdemos dabei. Er teilt zwar nicht alle Ansichten, die da vertreten werden, ohne das näher auszuführen. Aber die Kritik an den Medien, da ist er dabei. Per Mail hat er sich an die Lokalredaktion gewandt. Es war der Beginn eines vielversprechenden Gesprächs.

Allgäuer Medienkritiker hält die Corona-Berichterstattung für sehr einseitig

Als Konsument habe er die Berichterstattung über Corona seit 2020 als sehr einseitig empfunden. Die Medien hätten von Wissenschaft gesprochen, aber nur eine Seite abgebildet, so seine Sicht. Wenn Freiheitsrechte so massiv eingeschränkt werden, müsse man auch die andere Seite abbilden.

Auf dieser Basis hat die MZ-Redaktion Max P. ein Interview angeboten. Das kam auch zustande. Wie es bei Wort-Interviews im deutschen Journalismus üblich ist, wird das vor Veröffentlichung autorisiert. Der Interviewte bekommt den Text also zu lesen und kann Änderungswünsche vorbringen. In diesem Fall allerdings gab der Interviewte den Text in Gänze nicht zur Veröffentlichung frei. Begründung: Es sei in seinen Augen der Sache nicht dienlich und "unsere Aktion Leuchtturm ARD bekommt dabei nicht die Wertschätzung, die sie verdient".

Kritische Medien sind erwünscht, aber nicht, wenn sie sich mit Kritikern der Corona-Maßnahmen befassen. Aber es geht nicht nur um Corona. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete lehnt die Gruppe ab. Sanktionen bewirkten nichts. Gespräche sollten geführt werden. Bei Max P. brodelt es aus ganz vielen Gründen. Er stört sich an "Klimareligion, Heizungschaos, Enteignung der Bürger, Verschleuderung von Steuergeldern, Abschaffung der Werte, Aktionen mit Transfrauen an Schulen" und was nicht noch alles. Andersdenkende seien als Nazis geframed, als Homophobe oder Hasser in die rechte Ecke gestellt worden.

Allgäuer Medienkritiker: Demonstranten werden pauschal diffamiert

Auf Nachfrage räumt er zwar ein, dass er selbst nicht als Nazi bezeichnet worden sei. Demonstranten seien aber pauschal diffamiert und mit Nazis und Reichsbürgern in Verbindung gebracht worden. Da fühlte er sich oft persönlich angesprochen und beleidigt.

Einmal in Fahrt, kommt da eine ganze Kaskade an Misstrauen und Vertrauensverlust hoch. Brüssel und die Weltgesundheitsorganisation arbeiteten mit Hochdruck an totalitären Maßnahmen, die angeblich der Weltgesundheit dienten. Die WHO wolle weltweit die Kontrolle über Mitgliedsstaaten übernehmen und die Geschäfte krimineller Pharmaunternehmen weiter unterstützen. Beim Ukraine-Krieg räumt er zwar ein, dass der Angriff Russlands völkerrechtswidrig war. Das sei zu verurteilen. Aber auch die Amerikaner trügen eine Schuld. Die Demonstrationen 2014 in Kiew für Freiheit nennt Max P. Putsch und übernimmt dabei die Lesart des Kreml.

Im persönlichen Gespräch ist Max P. freundlich, zuvorkommend. Ihn freut, dass man sich Zeit nimmt und ihm zuhört. Seine Sicht auf die Welt bezieht er aber vor allem aus dem Internet. Und schickt gleich noch ein paar Links hinterher. Den Medien traut er nicht. Bei Gleichgesinnten fühlt er sich zu Hause. Aber er endet dann doch versöhnlich. Die Gespräche sieht er positiv. Sie seien wertvoll. "Vielleicht sind sie ja ein erster Schritt in ein neues, gegenseitiges Vertrauen." Den Mediendialog will die Gruppe fortsetzen und auf weitere Städte ausdehnen.