Mindelheim

12:04 Uhr

Einstiger Leiter des Maristeninternats wegen Vergewaltigung angeklagt

Am ehemaligen Maristeninternat in Mindelheim hat ein Frater Schüler sexuell missbraucht. Nun steht der Mann erneut vor Gericht.

Plus Ein ehemaliger Internatsleiter und Frater des Maristenordens hat sich mehrfach an Schülern vergriffen. Nun steht er erneut vor Gericht - die Vorwürfe wiegen schwer.

Von Melanie Lippl

Wie bestraft man einen Mann, der sich als Leiter eines katholischen Internats um seine Schützlinge kümmern sollte, sich aber mehrfach an ihnen vergriffen hat? Diese schwierige Frage muss das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Memmingen beantworten: Dort sitzt in diesen Tagen ein 62-Jähriger auf der Anklagebank, dem zum dritten Mal sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Nur, dass diesmal die Vorwürfe noch schwerer wiegen.

