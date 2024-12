Frauchen und Pudel wieder glücklich vereint

Anfang Dezember wurde vor einem Supermarkt ein schwarzer Pudel unberechtigt mitgenommen. Nach einigen Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei in Mindelheim ermitteln, wo sich der Pudel befinden könnte. So fand eine Polizeistreife die Hündin Nika am späten Montagabend in einem Ortsteil von Kammlach bei Anwohnern. „Der Pudel wurde noch in der Nacht wohlauf an die ursprüngliche Besitzerin übergeben, sodass Hund und Frauchen nun wieder glücklich vereint sind“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die genaueren Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. (mz)

