Geballte Frauenpower bei der Ausstellung im Mindelheimer Salon

Plus Elisabeth Kerler, Cornelia Stolzer und Renate Schremmer zeigen ihre Werke unter dem Titel "Menschen und Landschaften in Farben und Formen" im Mindelheimer Salon.

Gerade erst präsentierte sich der Mindelheimer Kunstverein mit seiner Mitgliederausstellung im Forum einer großen Öffentlichkeit, da läuft auch schon die neue Monatsausstellung im Salon, dem Raum des Vereins, und dieses Mal sogar mit gleich drei Künstlerinnen. "Die Idee kam von Künstler und Vorstandsmitglied Johann Jörg", erzählt Cornelia Stolzer und fügt hinzu: "Er meinte, dass unsere Kunst gut harmonieren würde.“ Also haben sich die drei Künstlerinnen zusammengetan. Eine weitere Abstimmung der Werke aufeinander war gar nicht notwendig, sie verbindet in der Tat einiges.