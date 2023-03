Mindelheim

07:00 Uhr

Kleinere Mülltonne: Warum sinkt die Gebühr nicht automatisch?

Plus Wer im Unterallgäu eine Mülltonne besitzt, zahlt so lange Gebühr, so lange die Tonne genutzt werden kann. Ein Mann aus Mindelheim hat allerdings anderes erlebt.

Von Johann Stoll

Ein Mindelheimer hatte noch im alten Jahr Mitte des Monats seine größere Mülltonne in ein kleineres Behältnis getauscht. Das habe auch prima geklappt. Die alte Tonne war schnell abgeholt, die neue schnell geliefert worden. Nur bei der Gebühr musste der Bürger für den gesamten Monat den höheren Tarif bezahlen. Kürzlich hatte sich der Leiter der Abfallabteilung am Landratsamt, Edgar Putz, dahingehend geäußert, dass Bürger so lange Gebühren zahlen müssten, so lange sie eine Tonne auch nutzen können. Nun präzisierte Putz noch einmal.

