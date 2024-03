Mindelheim

Planung für weitere Grundschule in Mindelheim wird konkreter

Plus Nachdem die Regierung von Schwaben zunächst keinen Bedarf für eine zweite städtische Grundschule in Mindelheim gesehen hatte, gibt sie nun doch grünes Licht.

Von Sandra Baumberger

Schon in vier bis fünf Jahren könnte es in Mindelheim eine zweite städtische Grundschule geben. Die Pläne dafür nehmen allmählich konkretere Formen an. Allerdings galt es zunächst, ein Missverständnis bezüglich der prognostizierten Schülerzahlen auszuräumen.

Wie Bürgermeister Stephan Winter in der jüngsten Stadtratssitzung erläuterte, hatte es zwei Prognosen zur künftigen Zahl der Grundschüler und -schülerinnen in Mindelheim gegeben. Sie waren deutlich auseinandergegangen, weil das Schulamt in seiner Prognose den zu erwartenden Zuzug nicht berücksichtigt hatte, mit dem Studien zufolge in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Die Regierung von Schwaben habe auf der Grundlage dieser Zahlen zunächst keinen Bedarf für eine zweite städtische Grundschule gesehen und hätte diese entsprechend nicht gefördert, so Winter. In einem Gespräch Anfang Februar habe das Missverständnis dann aber schnell ausgeräumt werden können.

