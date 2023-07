Mindelheim

14:46 Uhr

SPD-Politiker sieht Demokratieverächter nicht nur bei der AfD

Plus Im Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Dennoch setzt SPD-Spitzenpolitiker Markus Rinderspacher in Mindelheim bewusst auf europapolitische Themen. Ein Widerspruch?

Von Johann Stoll

Gerade erst war mit Katharina Schulze eine prominente Landespolitikerin der Grünen in Mindelheim. Kurz zuvor gab sich Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger die Ehre. Jetzt legte die SPD nach. Zur sogenannten Europakonferenz der SPD Memmingen-Unterallgäu war der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher, ins Forum gekommen.

Das "königartige" Gebahren des Markus Söder

Für den 53-jährigen Landtagsabgeordneten ist klar: Die Europawahl 2024 ist noch wichtiger als die Landtagswahl in gut 80 Tagen. Denn trotz des „königartigen Ministerpräsidenten“ Markus Söder spielt die Musik nicht in München, sondern in Brüssel. Keine Region sei so von Europa abhängig wie Bayern. 60 Prozent des Exports bayerischer Firmen gehen ins europäische Ausland. Europa sichere damit „wahnsinnig viele Arbeitsplätze in Bayern“, so Rinderspacher.

