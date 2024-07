TK-Maxx: Das sagt der MN-Werbekreis zu der Filiale in Mindelheim

Bei vielen Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern ist die Vorfreude schon jetzt groß: Das Unternehmen TK Maxx, das sich auf den Verkauf von Restposten in den Bereichen Mode, Haushaltswaren und Accessoires spezialisiert hat, will im Herbst in einem leer stehenden früheren Elektromarkt in Mindelheim eine Filiale eröffnen. Bei den Händlern der Mindelheimer Innenstadt hält sich die Freude dagegen in Grenzen.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushaltsware Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis