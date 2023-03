Mindelheim

Warum die Stadt Mindelheim keinen Action-Supermarkt haben will

Die Netto-Filiale in der Allgäuer Straße 22 in Mindelheim soll geschlossen werden. Einer Fililale der Gruppe Action hat der Stadtrat aber die Öffnung verwehrt.

Plus Zu einer liebenswerten Altstadt gehören kleine Geschäfte. Wie aber lassen sich diese vor der übermächtigen Konkurrenz von der grünen Wiese und dem Internet schützen?

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Die Mindelheimer Altstadt und ihr Einzelhandel waren in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gleich zweimal Thema. Zuerst kam die Nachricht, dass der Drogeriemarkt Müller aus der Altstadt ausziehen wolle. Damit würde die Altstadt einen wichtigen Magneten verlieren. Im zweiten Fall ging es um eine Neuansiedlung eines Geschäftes in der Allgäuer Straße, in dem Waren verkauft werden, die es auch in der Innenstadt zu kaufen gibt.

