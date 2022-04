Mindelheim

12:00 Uhr

Ein Mindelheimer Hochhaus steht vor dem Abriss

Für das Gelände rund um das Hochhaus im Unteren Mayenbadweg in Mindelheim gibt es nun einen neuen Investor und damit auch neue Pläne. Sie stoßen im Stadtrat auf viel Zustimmung. Unter anderem soll das Hochhaus abgerissen und so laut Bauamtsleiter Michael Egger ein „städtebaulicher Missstand“ beseitigt werden.

Plus Ein neuer Investor für das Gebiet am Unteren Mayenbadweg überzeugt im Rathaus vor allem mit Gesprächsbereitschaft. So soll es mehr bezahlbare Wohnungen geben.

Von Johann Stoll

Im Juni 2019 schien alles im Sinne eines Investors geklärt: Die Stadt stellte für das Gebiet Memminger Straße / Unterer Mayenbadweg einen Bebauungsplan auf. Ziel war, rund um das Hochhaus drei Mehrfamilienhäuser mit über 30 Wohnungen zu ermöglichen. Durch eine Nachverdichtung sollten sogar 50 neue Wohnungen entstehen. All diese Pläne sind inzwischen Makulatur. Der Eigentümer hat das Areal inzwischen veräußert. Jetzt kommt es zu einem Neustart. Die Stadt sieht darin sogar eine Riesenchance.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen