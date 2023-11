Sarah Fichtl ist MZ-Sportstar des Monats Oktober

10 Jahre jung und bereits den vierten Pokal auf der Anrichte: Im Tischtennis hat Sarah Fichtl schon viel erreicht. Das Tischtennisspiel liegt in der Familie.

Stolz stellt Sarah Fichtl den blau-silbernen Pokal auf das Regal in ihrem Kinderzimmer. Ein ganzes Regalbrett ist dort für die Pokale, Medaillen und Urkunden reserviert, die sie in den vergangenen Jahren im Tischtennis gewonnen hat - und das ist schon gut gefüllt. Trotzdem freut sich die 10-Jährige über den Titel "MZ-Sportstar des Monats Oktober".

"Das ist mein vierter Pokal, aber jeder ist etwas Besonderes", sagt Sarah. Sie gehört zu den Top-14 der besten Nachwuchsspielerinnen Bayerns. Bei dem Wettkampf Ende September spielte Sarah innerhalb von zwei Tagen 13 Spiele und landete auf dem 8. Platz. "Dass ich es unter die Top 14 geschafft habe, war bisher mein größter Erfolg", sagt sie. In der Mädchenklasse U13 beim Bezirksranglistenturnier in Untermeitingen holte sie zuletzt außerdem eine Bronzemedaille. Und mit ihrer Teamkollegin Carolina Mayer wurde sie schwäbische Doppel-Meisterin.

MZ-Sportstar Sarah Fichtl spielt seit zwei Jahren beim TTSC Warmisried

Seit zwei Jahren trainiert Sarah im Jugendtraining des TTSC Warmisried. Dabei muss sie auch mal gegen sehr viel ältere Mitspieler antreten. Alle zwischen acht und 18 Jahren spielen in der gleichen Gruppe. Es gebe es zu wenig Spielerinnen und Spieler, um die Jugendgruppe nach Alter aufzuteilen, sagt ihr Vater Thomas Fichtl. Auch er ist stolz auf die Leistung seiner Tochter beim Top-14-Turnier: "Sie hat sich da gut durchgekämpft." Wichtig sei, dass der Spaß im Vordergrund stehe, sagt er.

Dass Sarahs Wahl auf Tischtennis fiel, ist nicht ganz zufällig. Thomas Fichtl spielt selbst seit vielen Jahren Tischtennis. Lange überlegen muss Sarah deshalb nicht, wenn es um die Frage nach ihrem Vorbild geht. "Mein Papa!", sagt sie und lächelt verlegen.

Mit der Tischtennisplatte im Keller hat Thomas Fichtl seine Kinder an das Tischtennis herangeführt. Mit fünf Jahren begann Sarah dann in der Kindergruppe des TTSC Warmisried. Ihre zwei Brüder spielen ebenfalls Tischtennis beim TTSC Warmisried. Dazu verstärken drei Cousins und Cousinen das 20-köpfige Tischtennisteam. Seit fünf Jahren hilft Thomas Fichtl beim Tischtennistraining des Vereins und macht derzeit einen Trainerschein.

Sarahs Vater Thomas Fichtl hat im Keller eine Ballmaschine installiert

An der Tischtennisplatte im Keller hat er eine Ballmaschine installiert. Insbesondere um bestimmte Schläge zu trainieren, sei das hilfreich, sagt Thomas Fichtl. Mittlerweile nutzt er die heimische Tischtennisplatte allerdings vor allem alleine.

Sarah spielt nur noch selten zu Hause, denn dreimal die Woche trainiert sie beim TTSC Warmisried. Dennoch strebt sie keine Profikarriere im Tischtennis an. Dafür sei es eigentlich schon zu spät und mit dem Sport Geld zu verdienen sei schwierig, sagt Thomas Fichtl. Die 10-Jährige geht neben der Schule noch weiteren Hobbies nach: Sie ist Ministrantin und spielt Querflöte. Am Tischtennis gefalle ihr, dass man sich hier richtig auspowern könne, sagt Sarah. Das sei neben dem Schulalltag eine gute Abwechslung.

Ihren nächsten Wettkampf hat sie bereits im November. Dann tritt sie bei den Verbandsbereichseinzelmannschaften Bayern Südwest an. Dass sie das Tischtennisspielen eher als Hobby begreift, ermöglicht ihr einen entspannten Blick auf kommende Wettkämpfe: "Ich will so gut spielen, wie ich eben kann und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm."