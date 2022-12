Oberrieden

vor 32 Min.

Lob fürs Wir-Gefühl und Kritik am Flexibus

Plus In Oberrieden wurde eine öffentliche Toilette gebaut, bei der aber noch nicht klar ist, wer sie putzt. Das war nur eines der Themen der Bürgerversammlung.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Bei der Bürgerversammlung in Unterrieden rief Bürgermeister Robert Wilhelm seine Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Anträge für Kleinprojekte einzureichen. Das liegt am ILE-Zusammenschluss „Zukunft aktiv meistern (ZAM)“, für das die katholische Kirche, in diesem Fall das Bistum Augsburg, und das Amt für ländliche Entwicklung zusammenarbeiten. Für die Organisation in der Gemeinde Oberrieden ist Ulrike Daufratshofer zuständig. „Dass diese Stelle so geschaffen wurde, gibt es meines Wissens nach nur in Oberrieden“, sagte Bürgermeister Wilhelm dazu. Im Fördertopf, dem Regionalbudget, stehen 100.000 Euro für Kleinprojekte von 500 bis 20.000 Euro zur Verfügung, die die Bevölkerung vor Ort anstoßen soll. Dabei werden bis zu 80 Prozent der Kosten mit einer Obergrenze von 10.000 Euro übernommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen