Oberrieden

06:00 Uhr

Nachbarschaftshilfe ist in Oberrieden dringend erwünscht

Plus In einer Umfrage sollte geklärt werden, was in Unter- und Oberrieden fehlt und womit die Bewohner zufrieden sind. Dabei ging es auch um Silvester.

Von Wilhelm Unfried

In der VG Pfaffenhausen läuft derzeit ein Projekt unter dem Titel „Soziale Gemeindeentwicklung“, an der die Verwaltungsgemeinschaft und die Pfarreiengemeinschaft beteiligt sind. Leiterin ist Ulrike Daufratshofer, die bei der Bürgerversammlung in Oberrieden Ergebnisse aus einer Umfrage in Ober- und Unterrieden vorlegte. Ganz üben auf der Wunschliste der Bevölkerung steht der Wunsch nach Aufbau einer Nachbarschaftshilfe.

Die Referentin machte zunächst klar, dass aufgrund der Beteiligung nicht unbedingt von einer repräsentativen Umfrage gesprochen werden kann. Dennoch gebe es interessante Hinweise daruf, wo die Bürger der Schuh drückt. Hervorzuheben sei auch die starke Beteiligung gerade der jüngeren Bewohnerinnen und Bewohner. Zunächst ging es um eine Bestandsaufnahme. Immerhin 83 Prozent der Rückmeldungen sehen ein ausreichendes Angebot an Vereins- und Freizeitmöglichkeiten. Auch das kulturelle Angebot ist nach Meinung von 58 Prozent ausreichend. Bemängelt wurde aber das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Weiter gebe es in Sachen Barrierefreiheit noch einiges zu tun.

