Ein frisch gereinigter Badeweiher und Liegesofas für den Kaiserweiher

Pfaffenhausen ist um einen Badesee und einige Ruhebänke reicher, in Salgen wurden Bäume gepflanzt und Liegesofas aufgestellt - alles mit Fördergeld aus dem Regionalbudget.

Im Pfaffenhausener Norden wurde der kleine gemeindliche Kiesweiher zu einem Badeweiher mit Flachwasserbereich: Ein Amphibienfahrzeug hat die starke Verschlammung und den Unterwasserbewuchs entfernt und die Fläche mit feinem Kies aufgefüllt. Das Vorgehen wurde eng mit den entsprechenden Behörden abgestimmt, zudem gab es ein Gutachten. Diese Maßnahmen kosteten rund 11.000 Euro und werden vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben und der Region mit circa 8800 Euro gefördert.

Bänke entlang der Mindel wurden aufgestellt

Zum anderen wurden an der Mindel von Heinzenhof bis zur Kläranlage in Schöneberg Sitz-, Ratsch- und Erholungsbänke aufgebaut. An der Strecke sind viele Spaziergänger und Radler unterwegs - Naherholung "direkt vor der Haustür". Zudem besteht Anschluss an offizielle Radwege wie die Glückswege-Runde. Die Bänke kosteten rund 2900 Euro und wurden mit 2300 Euro bezuschusst.

Entlang der Mindel wurden Bänke aufgestellt. Foto: Thomas Leinauer

Auch die Gemeinde Salgen hat dieses Jahr über das Regionalbudget ein Projekt verwirklicht: Gemeinsam mit den Kindern des Juze wurden Bäume am Kaiserweiher bei Bronnen gepflanzt, um Schattenplätze zu schaffen.

Am Kaiserweiher bei Bronnen wurden Bäume gepflanzt und Liegesofas aufgestellt. Foto: Sonja Schüller

Des Weiteren wurden zwei Liegesofas am Weiher aufgestellt. Nach der Aktion gab es noch ein gemeinsames Grillen am Weiher. Hier belaufen sich die Kosten auf 2260 Euro, für die es einen Zuschuss von 1780 Euro gab. (mz, home)