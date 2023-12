Singen mit Peter Maffay: Weltstar besucht Senioren in Pfaffenhausen

Wie Rockstar Peter Maffay, seine Frau Hendrikje Balsmeyer und 18 Grundschulkinder für eine vorweihnachtliche Überraschung im Seniorenzentrum Pfaffenhausen gesorgt haben.

Aufgeregt und voller Vorfreude betritt die vierte Klasse der Grundschule Markt Wald das Seniorenzentrum St. Anna. Die im Werkunterricht ausgesägten Holzsterne in bemalten Brotzeittüten als Geschenk im Gepäck, setzen sie sich zu den Seniorinnen und Senioren an die Tische. Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern erhellt die Gesichter, und dann betritt ein Weltstar den Raum: Peter Maffay ist zu Gast in Pfaffenhausen

"Der echte Peter Maffay, ist das eine Mail, die nicht zu uns gehört?" beschreibt Pflegedienstleiterin Marion Döß ihre ersten Gedanken, als sie von dem geplanten Besuch erfuhr und noch immer kann sie es kaum fassen, dass es jetzt so weit ist. Die Seniorinnen und Senioren haben sich extra schick angezogen und lächeln den Kindern zu. Dass die Jüngsten den Weg zu ihnen gefunden haben, freut sie sogar noch mehr als der Besuch des Weltstars, verrät eine ältere Dame.

"Das Schönste ist, dass wir alle zusammen sind und auch mal andere Leute kennenlernen", findet die neunjährige Hanna. Ihr gegenüber sitzt die 90-jährige Irma und sieht glücklich aus. "Die Überraschung ist größer als an Weihnachten", sagt sie gerührt. Markus Landherr vom Dominikus-Ringeisen-Werk stimmt am Keyboard "Lasst uns froh und munter sein" an, passend zum Wetter darf auch "Leise rieselt der Schnee" nicht fehlen. Und das Rührendste: Jeder im Raum, der irgendwie kann, singt mit und die Augen beginnen zu leuchten.

Dem Weltstar Peter Maffay geht es in Pfaffenhausen vor allem um die Begegnung

Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer betreten den Raum. "An Weihnachten geht es nicht um Geschenke, es geht darum, zusammen zu sein", sagt Peter Maffay und freut sich über die besondere Begegnung der Generationen. Auch Hauskatze Maja möchte wissen, was hier eigentlich gerade passiert und läuft schnurstracks auf den erfolgreichsten Künstler in den deutschen Charts zu. Ganz selbstverständlich schenkt ihr das prominente Paar Streicheneinheiten, bevor die Lesung aus ihrem neuen Kinderbuch "Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit" beginnt. Gebannt hören die Kinder zu, doch die Geschichte dauert etwas länger als manchem lieb ist. "Nicht so viel reden, die Kinder wollen doch singen", sagt eine Seniorin erfrischend ehrlich. Und dann kommt die Bescherung. Mit strahlenden Gesichtern überreichen die Kinder den Seniorinnen und Senioren ihren selbst ausgesägten und mit ihrem Namen verzierten Weihnachtsstern. Als Angelika Weninger das liebevoll bemalte Brotzeittütchen öffnet, erlebt sie ihr persönliches kleines Weihnachtswunder. Der Name "Pius" steht auf dem Stern geschrieben. "So hat mein Vater geheißen", sagt sie glücklich, "den Stern werde ich mir aufhängen".

Einrichtungsleiterin Ulrike Höchstötter übergibt den Kindern schöne glasierte Ton-Sterne als Erinnerung an die besondere Begegnung. Und Autorin Hendrikje Balsmeyer hat noch eine Idee. "Wie wäre es, wenn jedes Kind einen Weihnachtsbrief an eine Seniorin oder einen Senior des Hauses schreibt", schlägt sie vor, die Kinder sagen sofort Ja. Natürlich auch zum geschenkten Kinderbuch, das sie sich begeistert von ihr und Peter Maffay signieren lassen, und nicht nur das. Schuhe, Sweatshirts, Brotzeitdosen, Unterarme, Autogrammkarten und das von Bürgermeister Thomas Leinauer mitgebrachte Goldene Buch werden geduldig unterschrieben.

Eine Autogrammstunde der besonderen Art: Die Kinder der vierten Grundschulklasse aus Markt Wald bekamen das neue Kinderbuch von Peter Maffay und seiner Frau Hendrikje Balsmeyer geschenkt und ließen es begeistert signieren. Foto: Kathrin Elsner

Für das Paar war es die erste Lesung in einem Seniorenheim, aber sicher nicht die letzte, verraten sie. Generationen zusammenzubringen und den gegenseitigen Respekt zu fördern sei sehr wichtig, findet Peter Maffay, ebenso die Ehrfurcht, die man der älteren Generation entgegenbringen müsse. "Das ist kein Abstellgleis, auf dem man jemanden parkt, weil er sich nicht mehr so aktiv in die Gesellschaft einbringen kann", findet der heute 74-Jährige. "Es ist eine Phase, vor der es kein Entkommen gibt, das muss man akzeptieren und respektieren und sich immer vor Augen halten, dass man selber dort irgendwann landen kann", sagt er. Dass der Fokus der Werbung heute zumeist auf "jung und hübsch" liege, sei seiner Meinung nach bereits der Beginn einer Diskriminierung. An Naturvölkern könne man sehen, wie der Zusammenhalt einer Familie erhalten bleibt und welche Funktion die Älteren gegenüber den Jüngeren haben und umgekehrt. "Wenn man sich das in unserer heutigen technologisch entwickelten Gesellschaft anschaut, kann es sein, dass man Dinge entdeckt, die man für die eigene Perspektive behalten sollte", ist er überzeugt.

Der Kontakt zu Peter Maffay kam über einen Kinderbuchverlag zustande

Dass die Kinder mit den Seniorinnen und Senioren an diesem besonderen Tag ins Gespräch kommen, empfindet auch der Klassenleiter und Rektor der Christoph-Scheiner-Grundschule Markt Wald, Roland Bock, als wichtig. Sein Kinderbuch über Bäume veröffentlichte er im selben Verlag wie Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer, wodurch der ungewöhnliche Kontakt zustande kam. Da in deren Buch "Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit" die Protagonistin ihre Weihnachtsfeier kurzerhand in ein Seniorenheim verlegt, um den älteren Menschen eine Freude zu bereiten, entstand die Idee, das Geschriebene in die Tat umzusetzen. Ein Fernsehteam der ARD begleitete die besonderen Begegnungen. Ausgestrahlt werden soll der Beitrag am heutigen Mittwoch, 6. Dezember in der Sendung "Brisant".