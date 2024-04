Die Schwimmer des TSV Mindelheim sitzen auf dem Trockenen

Hallenbad zu, Freibad noch nicht offen: Wie im vergangenen Jahr müssen die Schwimmer des TSV Mindelheim nach alternativen Trainingsmöglichkeiten suchen.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da bekam Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter im Rahmen der Bürgersprechstunde Besuch von einer Gruppe Eltern samt Kindern, die über Sinn und Notwendigkeit der frühzeitigen Schließung des Hallenbads diskutieren wollten. Denn: Auf Grundlage eines Energiesparplans hatte die Stadt im Herbst 2022 ein vorzeitiges Ende der Hallenbadsaison beschlossen. Statt Mitte Mai wurde bereits Anfang April zugesperrt. Nun wiederholt sich diese Praxis - sehr zum Leidwesen der Schwimmabteilung des TSV Mindelheim.

Denn wie im Vorjahr ist auch in diesem Jahr die Hallenbadsaison vorzeitig beendet. Am 7. April war letzter Badetag im Hallenbad. Grund hierfür sei laut Stadtverwaltung der Personalmangel. Derzeit seien laut Pressesprecherin Julia Beck insgesamt vier Vollzeitstellen (Fachangestellte beziehungsweise Meister für Bäderbetriebe) bei der Stadt Mindelheim vorgesehen, wobei drei von ihnen wegen Erkrankungen beziehungsweise Elternzeit ausfallen. "Zusätzlich haben wir derzeit eine Person, die sich in der Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe befindet", so Beck.

Nur eine Vollzeitkraft bereitet derzeit die Freibadsaison vor

Weil die verbleibende Bademeisterin aber das Freibad für den Sommerbetrieb vorbereiten müsse, könne nicht gleichzeitig das Hallenbad betrieben werden. Für die Schwimmer des TSV Mindelheim wiederholt sich damit das Malheur aus dem Vorjahr: Dass sie inmitten ihrer Wettkampfsaison plötzlich ohne eigene Trainingsstätte dastehen.

"Bis Juni haben wir jetzt noch vier Wettkämpfe, darunter eine schwäbische Meisterschaft", sagt Abteilungsleiterin Carolin Eckers. "Ohne Trainingsmöglichkeit wäre das ganze letzte Jahr umsonst gewesen." Ein Stück weit kann Eckers es nachvollziehen, dass die Stadt Mindelheim das Hallenbad erneut früher geschlossen hat, weil es für eine Bademeisterin schwierig ist, auf zwei Hochzeiten - Betrieb Hallenbad und Vorbereitung Freibad - gleichzeitig zu tanzen.

Ausweichmöglichkeiten sind mit viel Aufwand verbunden

"Wir haben auch heuer wieder Trainingszeiten in Obergünzburg, Bad Wörishofen und Memmingen bekommen", sagt Carolin Eckers. "Aber für alle - Kinder, Eltern und Trainer - ist das natürlich ein immenser Aufwand." Bis die Freibadsaison beginnt, müsse es aber eben so gehen, meint Eckers, die sich aber der Unterstützung der Eltern sicher ist. "Wir spüren schon einen großen Rückhalt", sagt sie. "Schließlich wissen ja alle, dass wir nichts dafür können. Generell ist es halt blöd, wenn ein Schwimmverein kein eigenes Bad hat."

Lesen Sie dazu auch

Um ein Zeichen zu setzen und die Stadt hinsichtlich des Personalmangels etwas zu entlasten, will Eckers nun ihren Rettungsschwimmer-Schein machen. "Unsere Trainer und ich haben zwar alle den bronzenen Rettungsschwimmer-Schein durch unseren Übungsleiter-C-Schein. Aber um im Freibad mithelfen zu können, brauchen wir den silbernen Rettungsschwimmer-Schein."

Damit würden die Mindelheimer Schwimmer eine weitere Hürde für regelmäßiges Training nehmen. Denn die Vorgaben der Stadt sehen vor, dass auch beim Schwimmtraining ein Rettungsschwimmer anwesend sein muss. "Da die Sicherheit der Schwimmerinnen und Schwimmer höchste Priorität hat, ist die Durchführung von Trainingseinheiten nur während der regulären Öffnungszeiten des Bades möglich. Nur zu diesen Zeiten kann sichergestellt werden, dass verantwortliches Personal der Stadt anwesend ist", heißt es seitens der Stadt Mindelheim.

Trainer benötigen das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber

Sollten aber Trainerinnen oder Trainer das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber besitzen und ordnungsgemäß eingewiesen sein, müsse nicht zwingend ein Bademeister vor Ort sein. Im besten Fall könnte dies dann auch zu alternativen Trainingszeiten im Freibad führen. So hätten die Mindelheimer Schwimmer beispielsweise zu Zeiten der Sanierung des Mindelheimer Freibads einen eigenen Schlüssel für das Freibad in Bad Wörishofen gehabt, wo sie nach dem Ende der Öffnungszeiten zusammen mit dem TSV Bad Wörishofen trainieren konnten.

In Mindelheim sei das bisher nicht möglich gewesen, so Eckers. Die Begründung sei gewesen, dass dies unfair gegenüber den Badegästen sei, die zum Ende der Öffnungszeit aus dem Bad gehen müssten. "Selbst den Bademeistern hätte das seinerzeit nichts ausgemacht", so Eckers. Sie will nun nach Ablauf der Hallenbad-Wettkampfsaison noch einmal einen Vorstoß bei der Stadt wagen, um die jeweiligen Trainingszeiten abzusichern. Denn das vergangene Jahr hat gezeigt, dass auch die Freibadsaison aufgrund des Personalmangels bei den Bademeistern mitunter auf tönernen Füßen steht: So musste das Mindelheimer Freibad ebenfalls früher schließen.

Das Freibad eröffnet voraussichtlich am 18. Mai

Aktuell geht die Stadt Mindelheim davon aus, "dass im Freibad ein uneingeschränkter Badebetrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten stattfinden kann". Denn die Stadt Mindelheim konnte mittlerweile einige weitere Rettungsschwimmer qualifizieren, sodass während der Freibadsaison rund 15 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer eingesetzt werden könnten. "Diese arbeiten in Vollzeit, Teilzeit oder auf Mini-Job-Basis. Zwei der Rettungsschwimmer absolvieren derzeit außerdem sogenannte Sachkundigen-Kurse, um anschließend selbstständig die Einhaltung der Hygienebestimmungen im Bad überwachen zu können", erklärt Pressesprecherin Beck. Dazu zählten etwa die mehrmalige tägliche Kontrolle des Wassers durch Entnahme von Wasserproben.

Voraussichtlich am Samstag, 18. Mai, öffnet das Freibad seine Tore. Bis Mitte Juni und in der Zeit von Mitte August bis Mitte September hat das Bad dann täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte August findet der Badebetrieb von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr statt.