Dirlewang und Unterrieden mit deutlichen Siegen

Plus Brütende Hitze und dann Gewitter. Nicht alle Spiele am Sonntag konnten beendet werden. Wo es dennoch Sieger und Verlierer gab.

Der TSV Mindelheim holt in Kaufbeuren den ersten Punkt in der Bezirksligasaison (Lesen Sie hier: Der TSV Mindelheim erkämpft sich den ersten Punkt).