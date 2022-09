Der FC Loppenhausen punktet gegen Augsburg

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen punkten in der Bezirksoberliga erneut.Allerdings reicht es nicht zum Sieg gegen den TSV Schwaben Augsburg.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: In der Bezirksoberliga holen die Fußballerinnen des FC Loppenhausen im zweiten Spiel den zweiten Punkt.

Gegner TSV Schwaben Augsburg drückte gleich aufs Tempo und hatte mehr Ballbesitz, doch richtig gefährlich wurde es noch nicht. Loppenhausen zeigte sich in der eigenen Offensive bei den wenigen Aktionen zu verspielt. So war es fast symptomatisch, dass der erste Treffer des Spiels nach einer Standardsituation fiel: Loppenhausen brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Melissa Grohmann schaltete am schnellsten und setzte den Ball unhaltbar neben den Pfosten. Trotz des Rückstandes kam Loppenhausen nun besser in die Partie.

Loppenhausen nutzt Strafstoß zum Ausgleich

Bei einem Sololauf konnte Lisa Nusser nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Sarah Höbel sicher zum 1:1-Ausgleich. Einmal musste Loppenhausen noch zittern, doch Torhüterin Janine Huber war gegen ihren Ex-Verein zur Stelle und hielt den Pausenstand fest.

Wie schon in der Vorwoche konnte sich der FCL im zweiten Durchgang noch besser auf den Gegner einstellen und sich weiter steigern. Nun war es Loppenhausen, das zielstrebiger agierte. Doch sowohl Höbel als auch Nusser ließen beste Chancen ungenutzt. Die Augsburgerinnen konnten keine klaren Tormöglichkeiten mehr erspielen, ausgenommen ein Schuss aus spitzem Winkel, den die TSV-Angreiferin dann doch deutlich verzog. So durfte nach Abpfiff am Ende keines der beiden Teams jubeln. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Dirnagel (86. Bucher), Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser, Höbel, Lutzenberger (86. Rampp), Büchele M., Prestele

Tore 0:1 Melissa Grohmann (20.), 1:1 Sarah Höbel (35./FE)

Schiedsrichter Hubert Glas

Zuschauer 100