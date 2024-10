Sie SG Amberg/Wiedergeltingen stoppt ihren Negativlauf

Während der SV Oberegg in der Kreisliga Allgäu Nord seine beeindruckende Erfolgsserie ausbaut, stoppt die SG Amberg/Wiedergeltingen ihren Negativlauf mit einem Punktgewinn. In der Kreisklasse Allgäu 2 gewinnt der SV Bedernau das Duell der Aufsteiger in Schlingen. In der A-Klasse 2 kommt es zu einem Spielabbruch.

Kreisliga Allgäu Nord: Der SV Oberegg feiert auch in Mindelheim einen Sieg

Langsam wird es unheimlich: Der SV Oberegg, der zu Saisonbeginn zeitweise den letzten Platz in der Tabelle zierte, feiert einen Sieg nach dem anderen. Jüngstes „Opfer“ war der TSV Mindelheim, den der SVO in dessen eigenem Stadion in die Schranken wies. Die SG Amberg/Wiedergeltingen konnte dagegen ihren Negativ-Lauf stoppen und feierte mit einem 1:1 gegen den FC Heimertingen den ersten Punktgewinn seit fünf Spielen.

SG Amberg/Wiedergeltingen - FC Heimertingen 1:1

Tore 1:0 Manuel Müller (12.), 1:1 Thomas Einsiedler (78.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Christoph Grotz

In einer ausgeglichenen Partie konnte der Tabellenführer aus Heimertingen nur einen Punkt aus Wiedergeltingen mitnehmen. Diese gingen durch einen frühen Treffer durch Kapitän Manuel Müller in Führung. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel und die Gäste glichen aus.

TSV Mindelheim - SV Oberegg 0:3

Tore 0:1 Christian Müller (2.), 0:2, 0:3 Sebastian Huber (8., 80.) Zuschauer 175 Schiedsrichter Patrick RossowKalte Dusche für Mindelheim

Die Oberegger Serie hält: Mit einem 3:0-Sieg beim TSV Mindelheim feiert der SV Oberegg im „Spiel der Woche“ den sechsten Dreier in Folge. Der TSV Mindelheim fand in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel und erhielt von einem stark aufspielenden SV Oberegg im Derby der Kreisklasse Allgäu Nord mit zwei Gegentoren die Quittung. In der zweiten Hälfte war Mindelheim deutlich besser unterwegs, die Gäste nutzten aber kurz vor dem Ende einen Konter zur endgültigen Entscheidung.

Viel los war vor dem Tor des TSV Mindelheim (schwarze Trikots) im Derby gegen den SV Oberegg (rote Trikots). Foto: Robert Prestele

SV Oberrieden – TSV Lautrach-Iller. 1:1

Tore 0:1 Stephan Kern (18.), 1:1 Manuel Schalk (56.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Sting

Nach einem ausgeglichenen Beginn landete in der 17. Minute ein hoher Ball bei Stephan Kern, der zum 0:1 für die Gäste einschob. Unter den Augen von SVO-Ehrenvorsitzendem Robert Zech entwickelte sich dann ein kampfbetontes Spiel auf dem tiefen Geläuf. Dem SVO gelang in der 55. Minute, nach sehenswerter Kombination über die rechte Seite, der Ausgleich durch Manuel Schalk. Die Schlussminuten waren umkämpft und ausgeglichen. Der SVO verpasste es, einen Lucky Punch zu setzen.

Außerdem spielten:

FC Hawangen – SC Ronsberg 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Benjamin Hecht

DJK Ost Memmingen – TV Boos 2:1

Tore 0:1 Bernd Betz (50.), 1:1 Marius Scheuerl (55.), 2:1 Daniel Jarosch (90. + 2, FE) Zuschauer 120 Schiedsrichter Jakob Zinßer

TSV Legau – TV Bad Grönenbach 3:4

Tore 0:1 Marco Rauh (4.), 1:1 Sebastian Veit (9.), 1:2 Florian Henkel (17.), 2:2 Alexander Schwarz (29.), 2:3 Philipp Stiegeler (42.), 2:4 Marco Rauh (68.), 3:4 Jonas Prestele (80.) Zuschauer 160 Schiedsrichter Roman Braukmann

SV Memmingerberg – SG Sontheim/Westerheim 2:2

Tore 0:1 Simon Löffler (5.), 1:1 Sebastian Michel (14.), 1:2 Julius Hebel (61., FE), 2:2 Matthias Stetter (80., FE) Rot Korbinian Wiest (MM’berg, 71.), Notbremse Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Schön

In der Bezirksliga hat der TSV Kammlach das Schlusslicht Türkgücü Königsbrunn zu Gast. In Schlingen treffen mit dem SV Schlingen und dem SV Bedernau Aufsteiger der Kreisklasse Allgäu 2 aufeinander.

Kreisklasse Allgäu 2: Das Duell der Aufsteiger ist eine klare Sache

Der SV Bedernau hat das Duell der Aufsteiger gegen den SV Schlingen deutlich mit 4:0 für sich entschieden. Auch der Tabellenführer TSV Zaisertshofen gibt sich keine Blöße. Die Partie SG Kirchdorf/Rammingen – SpVgg Kaufbeuren II wurde auf Mittwoch, 13. November, verlegt.

SV Schlingen – SV Bedernau 0:4

Tore 0:1, 0:2 Sven Hafenmayer (14., 42.), 0:3 Tim Bäurle (51.), 0:4 Christoph Albrecht (76.) Bes. Vork. Thomas Hölzle (Bedernau) vergibt Foulelfmeter (19.) Gelb-Rot Nicolas Binder (Schlingen, 88.), Christoph Albrecht (Bedernau, 90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Anton Gleich

Mit einer überzeugenden Leistung entführten die Gäste die Punkte aus Schlingen. Nach einer kurzen Phase des Abtastens wurde Bedernau druckvoll und erzielte mit der ersten Möglichkeit die Führung mit einem satten Schuss aus 20 Metern. Schon kurz darauf hatten die Gäste die Möglichkeit, per Handelfmeter die Führung auszubauen, Hölzle scheiterte jedoch am gut parierenden Kaufmann. Schlingen konnte sich gegen die kompakt stehende Abwehr nur wenige klare Chancen erarbeiten. Mit einem schnellen Konter nach Freistoß für Schlingen überliefen die Gäste in Überzahl die Verteidigung und erzielten kurz vor der Pause den zweiten Treffer. Im zweiten Spielabschnitt fiel sehr früh das entscheidende dritte Tor. Bedernau blieb weiterhin in der Offensive und störte Schlingen bereits im Spielaufbau, wodurch die Zuspiele oft ungenau blieben. Den Treffer zum Endstand erzielte Albrecht per Kopfball nach einer Ecke.

Eine klare Sache war das Duell zwischen dem SV Schlingen (gelbe Trikots) und dem SV Bedernau. Foto: Andreas Lenuweit

SV Schöneberg – FC Buchloe 3:1

Tore 1:0 Maximilian Mayer (24.), 1:1 Wolfgang Baumann (34.), 2:1 Samuel Hampp (45.), 3:1 Mathias Wucher (68.) Gelb-Rot Matteo Sauter (Buchloe, 43.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Michael Rommel

Das Team von Trainer Marcus Eder kommt langsam in Schwung. Die Heimelf brauchte zunächst einige Minuten, um sich auf den engagierten Gegner einzustellen. Nach schönem Zuspiel von Lukas Kurz verwandelte Maxi Mayer zur Führung. Der ausgleich der Gäste fiel aus stark abseitsverdächtiger Position. In dieser Phase entwickelte sich, begünstigt durch einige nicht nachvollziehbare Entscheidungen, ein äußerst hektisches Spiel, in dem in der 43. Minute ein Buchloer nach wiederholtem Foulspiel vom Platz flog. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Samuel Hampp die erneute Führung für den SVS. In der zweiten Hälfte bestimmte die Eder-Elf das Spiel und Wucher sorgte per Kopf für die Entscheidung.

TSV Kirchheim – FSV Lamerdingen 1:2

Tore 1:0 Christoph Ullmann (11.), 1:1 Benedikt May (67.), 1:2 Dominik Schurr (76.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Emre Sensoy

Der TSV Kirchheim hat das Verfolgerduell gegen Lamerdingen knapp verloren und musste die Ostallgäuer deshalb auf den zweiten Tabellenplatz vorbeiziehen lassen.

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – TSV Zaisertshofen 2:4

Tore 0:1 Dominik Schäffler (14.), 0:2 Daniel Sontheimer (20., ET), 1:2 Daniel Sontheimer (31.), 1:3 Daniel Schießl (65.), 1:4 Julian Schilling (72.), 2:4 Raoul Klaus (73.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Francesco Bibbo

Die Heimelf tat sich am Anfang sehr schwer, die Bälle im Mittelfeld zu halten, geriet dadurch unter ständigen Druck und musste früh zwei Gegentreffer hinnehmen. Noch vor der Halbzeit schaffte die SpVgg Baisweil-Lauchdorf den Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang konnte die SVG das Spiel noch etwas offener gestalten, doch der Tabellenführer nahm die Punkte letztlich verdient mit.

Außerdem spielten:

SG Jengen/Waal – SVO Germaringen II 3:1

Tore 1:0 Maximilian Glas (5.), 2:0 Simon Wachter (21.), 2:1 Luca Kratzer (31.), 3:1 Maximilian Glas (36.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hermann Keil

A-Klasse Allgäu 2: Spielabbruch in Mindelheim

Die Partie zwischen dem TSV Mindelheim II und Tabellenführer SV Mattsies musste nach einer knappen halbe Stunde abgebrochen werden, nachdem sich ein Mindelheimer Spieler schwer verletzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt führte die TSV-Reserve mit 1:0.

TSV Mindelheim II – SV Mattsies abgebr.

Zuschauer 40 Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Wegen der schweren Verletzung eines Mindelheimer Spielers, der einen Einsatz des Krankenwagens auf dem Spielfeld erforderte, wurde die Partie beim Stand von 1:0 für den TSV Mindelheim II in der ersten Halbzeit abgebrochen.

TSV Kirchheim II – TSV Pfaffenhausen 1:4

Tore 0:1, 0:2 Fatos Zenuni (23., 45.), 0:3 Fabian Zenuni (65.), 1:3 Mohamed Toure (70.), 1:4 Taulant Kuci (73.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Klaus Schweihofer

Die Zenuni-Brüder haben wieder zugeschlagen und schossen den TSV Pfaffenhausen gegen die Kirchheimer Reserve zum Sieg.

TSV Mittelneufnach – Türkiyemspor Mindelheim 3:1

Tore 1:0 Louis Wech (11.), 2:0 Niklas Kugelmann (50.), 3:0 Christoph Kugelmann (81.), 3:1 Jannik Reuß (90.) Gelb-Rot Silard Szobo (Türkiyemspor, 90. + 4) Zuschauer 70 Schiedsrichter Michael Großkopf

In einer einseitigen Partie war es die Heimelf, die von Beginn an die Torchancen auf seiner Seite hatte und auch noch das eine oder andere Tor mehr hätte erzielen können. Mit dem Schlusspfiff gelang den Gästen noch der Ehrentreffer. Alles in allem war es ein hochverdienter Sieg des Spitzenreiters.

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – FC Bad Wörishofen II 2:5

Tore 0:1 Ben Lenhardt (13.), 0:2 Lucas Urbin (21.), 0:3, 0:4 Severin Bartsch (35., 39.), 1:4 Florian Lutzenberger (54.), 2:4 Lukas Werner (58., ET), 2:5 Edin Bajramovic (86.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Christian Mayer

Schon zur Pause war die Partie zugunsten der FCW-Reserve entschieden.

SV Salgen/Bronnen – SV Tussenhausen 2:2

Tore 0:1 Marco Drahotta (13.), 1:1 Sebastian Baumer (14.), 1:2 Marco Drahotta (15.), 2:2 Jonas Heiß (16.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Stefan Hammerer

In diesem Spiel fielen die Tore anfangs wie reife Früchte. Nach krassen Abwehrfehlern auf beiden Seiten trafen die Stürmer im Minutentakt. Danach wurden die abwehrreihen stabiler und die Partie ausgeglichener, sodass keine weiteren Tore mehr fielen.

SC Unterrieden – FC 98 Auerbach/Stetten 5:0

Tore 1:0 Lukas Schneider (28.), 2:0 Tim Strobl (38.), 3:0 Pius Nägele (56.), 4:0 Lukas Schneider (67.), 5:0 Pius Nägele (78.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Manfred Schmid

Die Heimelf war von Beginn an spielbestimmend. In regelmäßigen Abständen erzielte der SCU seine Tore. Der 5:0-Sieg war auch in der Höhe verdient da die Gäste vom FC 98 zu keiner Zeit nennenswerten Druck auf das Heimtor aufbauen konnten.

TSV Markt Wald – SC Eppishausen 2:1

Tore 1:0, 2:0 Daniel Kriger (45., 68.), 2:1 Lukas Wiblishauser (83.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Djamel Krüger

Einen knappen Heimsieg gegen den SC Eppishausen feierte der Aufsteiger aus Markt Wald. Mit dem Halbzeitpfiff sorgte Kriger für die Führung und legte Mitte der zweiten Halbzeit einen weiteren Treffer nach. Damit avancierte der Markt Walder Stürmer zum Matchwinner, da die Gäste aus Eppishausen nur noch zum Anschlusstreffer kamen.