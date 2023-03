Spiel der Woche: Der SV Schlingen feiert erkämpften Sieg in Pfaffenhausen

Plus In einer bis zum Schluss offenen Partie geht der SV Schlingen in Pfaffenhausen letztlich doch als Sieger vom Platz – trotz Unterzahl.

Eine heiß umkämpfte Begegnung in der A-Klasse Allgäu 2erlebten die Fans in Pfaffenhausen. Gegen den favorisierten SV Schlingen ging der gastgebende TSV zunächst sogar in Führung, musste sich am Ende aber dann doch knapp geschlagen geben.

Nach einem zunächst doch zerfahrenen Beginn nahm die Partie dann doch Fahrt auf. Insbesondere die Gastgeber ließen den Tabellenunterschied von sieben Plätzen gegen die Gäste aus Schlingen schnell vergessen. Mehr noch: In der Anfangsphase auf Augenhöhe waren es die Gastgeber, die sich erste gefährliche Tormöglichkeiten erspielten. So musste Gäste-Keeper Fabian Kaufmann gegen Pfaffenhausens Spielertrainer Andreas Doppelhammer nach einer Viertelstunde schon Kopf und Kragen riskieren, um die Null zu halten.

Der TSV Pfaffenhausen lässt zu viele Chancen aus

Weitere Chancen folgten, während die Gäste nur gelegentlich vor dem Gehäuse von Heimtorhüter Simon Schaule auftauchten. Dann aber die Belohnung für die Hausherren in der 30. Minute, wenngleich die Gästeabwehr dabei tatkräftig mithalf: Nach einem krassen Abwehrfehler war der Weg für Fatos Zenuni frei und im Fallen brachte er Pfaffenhausen mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause versäumten es die Hausherren aber, entscheidend nachzulegen.

Der zweite Treffer von Fatos Zenuni (Nr. 11/grünes Trikot) für Pfaffenhausen war am Ende nicht genug. Der SV Schlingen gewann mit 3:2. Foto: Robert Prestele

Deutlich mehr Schwung brachten die Gäste dann allerdings in den zweiten Abschnitt. Jetzt merkte Mann der Efir-Truppe die Favoritenrolle doch an, während Pfaffenhausen dem hohen Aufwand der ersten Hälfte nun immer mehr Tribut zollen musste.

Nach dem Seitenwechsel ist Schlingen besser im Spiel

So war der Ausgleichstreffer für Schlingen nach knapp einer Stunde nicht verwunderlich. Hatte TSV-Keeper Schaule zunächst noch abwehren können, schlug der Nachschuss zum 1:1 ein. Nur Minuten später folgte zudem der zweite Treffer für den SV Schlingen. Einen berechtigten Foulelfmeter nutzte Nicolas Binder souverän zur Gäste-Führung.

Etwas glücklich fiel der Ball Benedikt Honold (Nr. 13/schwarz-gelbes Trikot) vor die Füße. Er nutzte die Chance aber zum Siegtreffer für den SV Schlingen. Foto: Robert Prestele

Die nie aufgebenden Gastgeber erhielten weitere Unterstützung durch eine Schwächung der Schlingener. Nach wiederholtem Foulspiel musste Leon Gerlich nämlich mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine. Das setzte beim TSV Pfaffenhausen neue Kräfte frei. Zehn Minuten vor dem Ende schnürte Stürmer Fatos Zenuni seinen Doppelpack mit dem umjubelten Treffer zum 2:2-Ausgleich. Allerdings waren sich die Schlingener weiterhin ihrer Favoritenrolle – trotz der Unterzahl – durchaus bewusst. Wie der TSV Pfaffenhausen scheuten sich auch die Gäste nicht, weite Wege zu gehen und bis zur letzten Minute zu kämpfen.

Kurz vor Schluss gelingt Schlingen der Siegtreffer

In der Entstehung zwar etwas glücklich, aber letztlich nicht unverdient nahm der SV Schlingen, mit dem 3:2-Siegtreffer von Benedikt Honold kurz vor dem Abpfiff, doch die drei Punkte aus Pfaffenhausen mit. „Leider konnten wir im zweiten Abschnitt nicht mehr an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Und so ging das Spiel dann letztlich verloren, wobei SV Schlingen natürlich auch eine starke Mannschaft stellte“, bedauerte Pfaffenhausens Spielertrainer Andreas Doppelhammer den Spielverlauf. „Man hat schon in der Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist. Das haben die Jungs heute dann auch umgesetzt. Der Ausgang war zwar umstritten heute, am Ende konnten wir uns jedoch schließlich durchsetzen“, war Gäste-Trainer Hakan Efir mit dem Ergebnis zufrieden.

So haben sie gespielt:

TSV Pfaffenhausen Schaule, S. Schmid, Ostenrieder, Schuster, Wanner, Ch. Schmid, Tiefenbacher, Doppelhammer, Lutzenberger, Steck, Zenuni, Rieder, Bichler

SV Schlingen Kaufmann, Binder, S. Reiter, Seemüller, N. Kusterer, A. Reiter, T. Kusterer, Cancar, Weniger, Windrath, Settele, Mariner, Gerlich, Kienle, Honold

Tore 1:0 Fatos Zenuni (30.), 1:1 Noah Kienle (56.), 1:2 Nicolas Binder (63./FE), 2:2 Fatos Zenuni (84.), 2:3 Benedikt Honold (86.)

Gelb-Rot Leon Gerlich (69./wiederh. Foulspiel)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Yilmaz Fidan