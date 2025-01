Mindelheimer Radball-Nachwuchs feiert Dreikönigs-Premiere

Zum 54. Mal richtete der Velo Club Mindelheim sein Dreikönigsturnier für Radballer aus. Nachwuchsmannschaften und Eliteteams trafen sich in der Sporthalle an der Brennerstraße und spielten ihre diesjährigen Sieger aus.

Am Vormittag wurde ein eigener Pokal für die U11-Anfänger und die U13-Schüler ausgespielt. Acht Mannschaften nahmen an diesen beiden Nachwuchsturnieren teil. Am Nachmittag standen sich sechs Elite-Mannschaften gegenüber.

Mindelheimer Nachwuchs kommt erst spät ins Rollen

U11 In der Altersklasse U11 spielten Jan Kleele, Emil Materne und Lio Peters im Wechsel für den VC Mindelheim und trafen dabei auf den RMC Lohengrin Stein I und II sowie den RKB Soli Augsburg. Die Anfänger des VC Mindelheim mussten zum Start gegen Augsburg eine 0:3-Niederlage verkraften. Auch in den beiden weiteren Spielen gegen die beiden Teams aus Stein wollte kein Tor gelingen, beide Partien wurden verloren. Doch im zweiten Turnierdurchgang fanden die Mindelheimer in ihr Spiel. Ein 4:0-Sieg gegen Stein II brachte den dritten Rang zur Freude aller in der gut besetzten Halle. Der Pokal ging nach Augsburg, der RKB Soli gewann vor Stein I.

Emil Materne (links) und Lio Peters hatten ihre Premiere beim Dreikönigsturnier für den VC Mindelheim. Foto: Herbert Ruf

U13 Auch in der Schülerklasse standen sich vier Mannschaften gegenüber. Hier trafen die Lokalmatadoren Luca Kleele und Quirin Schmid auf den RMC Lohengrin Stein I und II sowie den RSV Kissing. Wie bei der U11 lief es auch hier für die Mindelheimer U13 zunächst schlecht. In der ersten Turnierrunde gelang kein Sieg. Zu stark waren die Franken aus Stein bei Nürnberg, die schon in der Vorrunde auf der Siegesspur waren. In der Rückrunde aber konnten die Mindelheimer gegen Kissing das Spiel um Platz drei mit 2:1 gewinnen und den dritten Platz sichern. Turniersieger wurde Stein II vor Stein I.

Elite-Turnier ist bis zum Ende spannend

Elite Am Nachmittag konnten bei der Eliteklasse am Dreikönigspokal neue Mannschaften begrüßt werden. Mit Hofen, Niederstotzingen, Stein und Lautrach waren gleichwertige Mannschaften zu Gast. Für den VC Mindelheim I spielten Denis Martin und Jonas Paul, für den VC Mindelheim II traten Fabian Sturm und Felix Keller in die Pedale. Die zahlreichen Zuschauer konnten sich über spannende 15 Spiele freuen. Bis zum 13. Spiel waren drei Mannschaften - Stein, Hofen und Niederstotzingen - punktgleich.

In einem engen Auftaktspiel trennten sich der VC Mindelheim I und VC Mindelheim II 5:5 unentschieden. Gegen Niederstotzingen gab es die einzige Niederlage für Mindelheim I. Hier traf Denis Martin mehrmals den Pfosten, es wollte kein Tor gelingen. Die weiteren Partien gegen Stein und Lautrauch konnten anschließend gewonnen werden. Im letzten Spiel gegen Hofen ging es um Platz zwei. Und mit viel sportlichem Ehrgeiz konnten Dennis Martin und Jonas Paul einen 4:3-Sieg feiern. Der VC Mindelheim II konnte letztlich nur ein Unentschieden verbuchen, die weiteren vier Spiele wurden alle verloren. Fabian Sturm und Felix Keller schwanden die Kräfte von Spiel zu Spiel. Den Turniersieg holte sich am Ende der RV 06 Niederstotzingen, der nur einer Niederlage gegen Hofen kassiert hatte. Zweiter wurde der VC Mindelheim I, Rang drei ging an den RKV Hofen. Der RMC Lohengrin Stein landete auf Platz vier, vor dem RMSV Lautrach und dem VC Mindelheim II.