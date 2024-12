Taekwondo-Sportler legen erfolgreiche Schwarzgurt-Prüfung ab

Sie waren aufgeregt, nervös und angespannt. Am Ende aber durften sich alle 16 Taekwondo-Prüflinge, die sich der Vereins-Dan-Prüfung der SG Krumbach gestellt hatten, freuen: Sie haben alle bestanden.

Die 16 Sportlerinnen und Sportler aus den Abteilungen Krumbach und Mindelheim von der Taekwondo-Schule Reinhold Gruber, aus der TKD Schule Haseitl aus Ratzenried und eine Teilnehmerin der TKD Schule Sonner aus Günzburg nahmen an der Schwarzgurtprüfung (Dangrad) teil. Der jüngste Teilnehmer war elf Jahre und der älteste 29 Jahre alt.

Die Prüfung dauert vier Stunden

In einer vierstündigen Prüfung mussten die Prüflinge in der Trainingslehrstätte in Krumbach Formen (Poomsae) laufen, kontrollierte Übungen am Partner (Einschrittkampf) vorzeigen, sich bei Selbstverteidigung gegen mehrere Angreifer verteidigen und bei einem Freikampf mit Schutzkleidung gegen einen Gegner mit Kontakt kämpfen. Für die über 15-Jährigen kam zum Abschluss der Prüfung noch der Bruchtest hinzu. Mit Hand- und Fußtechniken, sowohl im Stand als auch im Sprung, zeigten die Prüflinge ihr Können.

Erster Vorstand Reinhold Gruber (9. Dan TKD, 7. Dan Allkampf) sowie seine Tochter Sandra Stenzel-Gruber (8. Dan TKD, 2. Dan Allkampf), die als Prüferin im Einsatz war, lobten im Anschluss die Leistungen der Teilnehmer.

Sieben Kinder und neun Erwachsene geben alles

Die Prüfung zum 1. und 2. Poom (Kinder-Dan) haben insgesamt sieben Kinder erfolgreich abgelegt. Prüfungsbester wurde Lars Rehm (1. Poom) aus der Abteilung Mindelheim. Artur Radcenko, Sara Härzschel, Marc Riedl (alle Abteilung Mindelheim) und Maxima Haseitl (Abteilung Ratzenried) haben ebenfalls den 1. Poom erreicht. Den 2. Poom erreichten Artur Knoll und Lorenz Marzall (beide Abteilung Mindelheim).

Zum 1. Dan, 2. Dan und 3. Dan haben neun Erwachsene die Prüfung bestanden. Hier war Alexander Gerber (2. Dan) von der Abteilung Krumbach Prüfungsbester. Gleich fünf Taekwondo-Sportler aus Ratzenried haben hier den 1. Dan erreicht: Tabea Merk, Ronja Gleinser, Lutz Semiramis, Simon Fentzl und Marcel Haseitl.

Den 2. Dan erreichte neben Alexander Gerber Selina Zabel aus der Abteilung Mindelheim. Den 3. Dan erreichten Julian Huber aus der abteilung Krumbach und Theresa Bulling (TKD-Schule Sonner), die zugleich die Prüfungsbeste war. (mz)