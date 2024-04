Türkheim

Flüchtlingsheime in Türkheim: Grundsatzentscheidung steht unmittelbar bevor

Landrat Alex Eder, selbst ein Türkheimer, bei der Bürger-Info zur Unterbringung von Flüchtlingen in Türkheim. Am kommenden Donnerstag wird sich zeigen, welche Argumente die Türkheimer Gemeinderäte daraus mitgenommen haben.

Plus Am Donnerstag kommt es im Gemeinderat zum Showdown: Wo und wie viele Standorte schlägt die Marktgemeinde dem Landkreis als Standort für Notunterkünfte vor?

Von Alf Geiger

Sachlich und ohne Streit – so hatten sich die Verantwortlichen im Türkheimer Rathaus die Diskussion bei der Bürger-Info zu den geplanten Standorten für Notunterkünfte für Flüchtlinge in Türkheim gewünscht. Sachlich und ohne Streit – so soll auch die Grundsatzentscheidung im Türkheimer Gemeinderat am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr, ablaufen. Bürgermeister Christian Kähler rechnet auch hier wieder mit einem großen öffentlichen Interesse und hat die Sitzung daher in den Sieben-Schwaben-Saal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim (Oberjägerstraße 7) verlegt.

Drei mögliche Standorte für Notunterkünfte für Flüchtlinge in Türkheim

Die Gemeinde Türkheim hat drei mögliche Standorte für Notunterkünfte für je rund 30 Flüchtlinge gesucht und – nach intensiver Prüfung und Abwägung aller Vor- und Nachteile – auch gefunden: eine Teilfläche am sogenannten Festplatz neben dem Wertachstadion, eine Teilfläche auf dem Parkplatz an der Hochstraße und eine Teilfläche im östlichen Bereich des Parkplatzes am Bahnhof Türkheim. Diese Flächen könnten dann mit Containern Platz für jeweils rund 30 Personen bieten. Das war der Stand vor der Bürger-Info – ob jedoch der Standort in Türkheim-Bahnhof im Gemeinderat weiterhin Bestand haben wird, könnte spannend werden. Wir fragten bei den Gemeinderäten aller Fraktionen, wie sie sich auf die Sitzung am Donnerstag eingestellt haben und welche Erkenntnisse sie aus der Bürger-Info mitgenommen haben.

