Staudenbahn soll elektrisch bis nach Türkheim fahren

Für die Reaktivierung gibt es einen Fahrplan. Und der hat für bereits beschaffte Dieselloks keine Verwendung mehr. Was das für die Anbindung bis nach Türkheim bedeutet.

Neuer Anlauf für die Staudenbahn: Das aufs Wartegleis geratene Nahverkehrsprojekt soll mithilfe vieler Millionen aus Berlin und einer Bürgschaft des Landkreises Augsburg wieder an Fahrt gewinnen. Schon 2026 soll die Strecke elektrifiziert sein, sodass die neue Staudenbahn an den Start gehen könnte. Diese Botschaft verkündeten Verkehrsminister Christian Bernreiter und Augsburgs Landrat Martin Sailer (beide CSU). Grundlage ist ein neues Gutachten.

Elektrifizierung könnte die Strecke bis nach Markt Wald und Türkheim führen

Eine Elektrifizierung der Strecke könnte eine Weiterführung bis nach Markt Wald und Türkheim ermöglichen. Damit ist ein Meilenstein für die Reaktivierung der Staudenbahn gelegt“, betont auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht. „So kommen wir auch dem Ziel, die Staudenbahn bis nach Türkheim zu reaktivieren, ein kleines Stück näher. Wir müssen die Reaktivierung der Strecke über Markt Wald und Ettringen nach Türkheim im Landkreis Unterallgäu mitdenken.“

Zuvor schon hatte der Kreisausschuss wichtige Weichen gestellt. Einstimmig votierte das Gremium am Montag laut Sailer dafür, die Strecke, die von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm übernommen und betrieben werden soll, zu elektrifizieren. Der Kreis soll das Unternehmen mit einer Bürgschaft absichern. In Sailers Augen ist das „kein allzugroßes Risiko“, weil man sich bis zu 90 Prozent Förderung vom Bund erhofft. Derzeit wird von Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro ausgegangen. Damit sollen Bahnhöfe, Übergänge und Strecke ausgebaut werden.

Grundlage für die Zuschüsse aus Berlin soll ein Gutachten sein, das am Montag erläutert wurde. Es bescheinigt dem Personenverkehr auf der 13 Kilometer langen Strecke zwischen Langenneufnach und Gessertshausen mehr Nutzen als Kosten. Die Berechnungen gehen inzwischen von mehr als 1300 Personenkilometern je Kilometer aus und umgerechnet rund 700 neuen Kunden für den öffentlichen Nahverkehr. „Sensationelle Zahlen“ seien das, sagte Sailer.

Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hätte der Einsatz von Dieselloks. Doch der Kreis will auf Elektrozüge setzen, weil dieses Modell als zukunftsträchtiger gilt. Hinzu kommt, dass in Zukunft in Förderfragen der CO2-Anteil stärker gewichtet wird und das bedeutet einen weiteren Vorteil für die Stromer.

Sollte die Staudenbahn elektrifiziert werden, wären die bereits beschafften Dieseltriebwagen überflüssig. Mit ihnen sollte die Staudenbahn ursprünglich im kommenden Dezember an den Start gehen, doch die Modernisierung der Strecke geriet schon in der Planungsphase ins Stocken, schließlich verzögerte sich das gesamte Projekt wieder einmal.

Für die überzähligen Dieselloks, die ab Dezember zwischen Augsburg und Gessertshausen fahren werden, werde man im Freistaat eine andere Verwendung finden, versicherte Verkehrsminister Bernreiter.

Auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Buchloe ist ein Dauerbrenner

Der Freistaat subventioniert über seine Eisenbahngesellschaft BEG die Züge und werde den Kreis bei den Verhandlungen mit Berlin nach Kräften unterstützen, so der Minister. Er sei zuversichtlich, dass die Förderung zustande komme: „Ich freue mich schon auf die erste Fahrt.“

Die Staudenbahn ist nicht das einzige Bahnprojekt, bei dem der Kreis auf die Unterstützung aus München angewiesen ist. Im südlichen Landkreis Augsburg ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Buchloe ein Dauerbrenner, im westlichen Landkreis ist der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg und seine Auswirkungen auf die Anlieger das alles beherrschende Thema.

Hier hoffe man auf Unterstützung aus München beim Thema Lärmschutz und Ausbau der Bahnhöfe, sagte Sailer gegenüber unserer Redaktion.

Er habe mit Bernreiter bereits darüber gesprochen. Gelegenheiten, die Gespräche fortzusetzen, dürfte es geben. Sailer und sein Stellvertreter Michael Higl sitzen im Aufsichtsrat der Eisenbahngesellschaft BEG, den Vorsitz führt dort kraft Amtes der Verkehrsminister.