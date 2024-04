Türkheim

06:00 Uhr

Warum der Neubau des Autohaus Schragl in Türkheim stottert

Plus In diesem Herbst wollte das Autohaus Schragl seinen Firmensitz an der A96 eröffnen. Warum das nicht geklappt hat und wann es jetzt mit dem Bau losgehen soll.

Von Alf Geiger

Eigentlich hätte der Neubau des geplanten Technologiezentrums für E-Mobilität an der Autobahn bei Türkheim schon im vergangenen Herbst Fahrt aufnehmen sollen, doch bislang wächst auf dem Grundstück an der A96 immer noch nur Gras und Löwenzahn. Doch das soll sich jetzt ändern – wenn es nach Alfred Heiß, dem Chef des Autohauses Schragl geht, so schnell wie nur möglich. Ursprünglich hätte das „Home of E-Mobility“ schon im August dieses Jahres eröffnet werden sollen, doch planerische und familiäre Gründe brachten das Projekt ins Stocken. Damit soll jetzt Schluss sein.

Der Schragl-Chef sprüht nur so vor Optimismus und freut sich auf das „Home of E-Mobility“ in Türkheim

Wie es seine Art ist, sprüht Alfred Heiß nur so vor Optimismus: Er ist sicher, dass der Neubau seines ehrgeizigen Projekts direkt an der A96 jetzt wirklich bald in die Gänge kommt. Davon war er zwar auch schon im vergangenen Herbst und noch Anfang des Jahres ausgegangen, und auch der Startschuss im Frühling werde wohl doch nicht klappen. Doch in „sechs bis acht“ Wochen, zum Start in den Sommer, werde er wohl alle noch offenen Fragen geklärt haben. Wie Heiß auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, klemmt es derzeit noch an einigen Punkten bei der Genehmigung, die mit den jeweils zuständigen Behörden geklärt werden müssen. Worum genau es dabei geht, wollte er nicht sagen, weitere Verzögerungen befürchtet Heiß jedoch nicht. „Wir arbeiten unter Hochdruck“, sagt der Schragl-Chef. Die beauftragten Baufirmen werden dann auch noch etwas zeitlichen Vorlauf benötigen, aber spätestens im Sommer sollen endgültig die Bagger anrollen.

