Neue Bestattungsformen auf den Friedhöfen des Marktes

Den Weg für neue Bestattungsformen auf den drei Friedhöfen der Marktgemeinde hat jetzt der Gemeinderat Tussenhausen frei gemacht. So soll es künftig auch Urnen-Einzelgräber geben und ein Urnenfeld mit Dauergrabpflege. Auch Baumbestattungen werden künftig angeboten. In Tussenhausen und Zaisertshofen soll es außerdem öffentliche Toiletten auf dem Friedhof geben und auch Ruhebänke und verschiedene Neuanpflanzungen sind in Tussenhausen, Zaisertshofen und Mattsies geplant.

Gemeinde Tussenhausen führt neue Bestattungsformen ein

Die Pläne mit den Veränderungen und Verbesserungen hat die Gemeinde bereits seit einiger Zeit auf ihrer Homepage im Internet veröffentlicht, außerdem liegen sie in den Leichenhäusern der Friedhöfe aus. Die Gemeinderäte stimmten den Planungen auf der jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Umsetzung der einzelnen Projekte wird auf die kommenden Jahre verteilt. (ulf)