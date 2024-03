Bei der Haushaltsdebatte im Kreistag kommt es zum Eklat

Plus Während der Haushaltsrede des AfD-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Reitinger formiert sich im Sitzungssaal eine spontane Demonstration mehrerer Kreisräte.

Einen unerwartet hitzigen Verlauf nahm die Verabschiedung des Kreishaushalts am Montagmorgen im Unterallgäuer Kreistag: Anlass war die Haushaltsrede der AfD-Fraktion, die zu Zwischenrufen, einem Beinahe-Antrag zur Geschäftsordnung sowie einer mehr oder weniger spontanen und eigentlich verbotenen Demonstration im Sitzungssaal führte.

Zunächst hatte der AfD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reitinger den aus seiner Sicht besorgniserregenden Anstieg der Sozial- und Personalausgaben sowie die Situation der Kliniken angesprochen, bevor er zu den Kernthemen seiner Partei kam: Dem Klimawandel, dessen Existenz die AfD bezweifelt und deshalb angekündigte, "sämtliche vom Kreis geplanten Ausgaben in das CO 2 -Narrativ" abzulehnen, und schließlich zur Asylpolitik. Diese schwäche unter anderem den sozialen Zusammenhalt und mache den Haushalt schwer kalkulierbar.