Brandstifter wird rückfällig: Ein kleines Feuer mit großen Folgen

Plus Im Juli hat es an einem ehemaligen Stall gebrannt. Das Feuer hat ein Mann gelegt, der im Unterallgäu in dieser Hinsicht alles andere als ein Unbekannter ist.

Das Feuer im Juli vergangenen Jahres war nicht groß. Es hat die Holzwand des ehemaligen Stalls kaum beschädigt, nur ein paar schwarze Latten zeugten davon, was passiert ist. Und doch hat der Brand tiefe Spuren hinterlassen: Hausbesitzerin Veronika W. (Name von der Redaktion geändert) hat seitdem keine Ruhe mehr. Sie kann nicht schlafen, schreckt beim kleinsten Geräusch auf, nimmt immer wieder Brandgeruch wahr und überlegt nun, das Haus, das sie mehr als 16 Jahre lang mit viel Herzblut saniert hat, zu verkaufen. Immer wieder muss sie daran denken, was passiert wäre, wäre sie in dieser Nacht nicht zufällig im richtigen Moment aufgewacht.

Teils unter Tränen berichtet sie Richter Nicolai Braun und den Schöffen am Amtsgericht Memmingen, was im Juli 2022 passiert ist. Sie hatte bei offenem Fenster geschlafen, als ein kurzer Graupelschauer sie gegen 2.30 Uhr geweckt habe. Sie wollte gerade das Fenster schließen, da habe sie ein Auto entdeckt, das langsam auf dem Gelände der gegenüberliegenden Firma umherfuhr, in der auch Veronika W. selbst arbeitete. Die Mittfünfzigerin bemerkte Brandgeruch, aber dachte sich zunächst noch nicht viel dabei: Schließlich hatte ein Nachbar, der Feuerwehrmann war, sie in der Nacht zuvor aufgeweckt, weil es auf der Wiese neben ihrem Grundstück ein Feuer gegeben hatte. Gemeinsam hatten sie das brennende Heu mit Rechen von ihrer Hecke weggezogen, bis die Feuerwehr eingetroffen war. Vermutlich rochen diese Stellen noch, habe sie sich zunächst gedacht, sei dann aber einem "inneren Instinkt" gefolgt, habe sich angezogen und wollte auf das Firmengelände schauen.

Am Stall brannte ein mit Stroh oder Heu gefüllter Reifen

Als sie ihr Haus verließ, lief ihr plötzlich ihr Arbeitskollege Adam L. (Name geändert) über den Weg. "Was machst du denn da?", habe sie ihn gefragt. Er habe sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe nur "Heidanei" gesagt und sei dann weitergegangen. Als er weg war, so schildert sie vor Gericht, "schau ich ums Hauseck rum und sehe das Feuer": Am ehemaligen Stall liegt ein Reifen, der mit Stroh oder Heu gefüllt ist, das lichterloh brennt. Geistesgegenwärtig wählt Veronika W. den Notruf, schnappt sich eine mit Wasser gefüllte Gießkanne, zieht den Reifen mit seinem brennenden Inhalt vom Gebäude weg und löscht ihn.

Weil sie plötzlich die Angst vor ihrem Arbeitskollegen übermannt, geht die allein lebende Frau zurück ins Haus. Da sieht sie, wie sich ein Auto mit Standlicht langsam nähert und stehenbleibt. "Ich habe panische Angst gehabt, dass er es noch mal probiert", schildert sie unter Tränen vor Gericht. "Und ich habe die Frau am Notruf angeschrien, wann endlich wer kommt." Keine Polizei, keine Feuerwehr - noch nicht mal die Sirene hört sie: Es kommt ihr vor wie eine Ewigkeit. Als das Auto wieder wegfährt, traut sie sich noch einmal aus dem Haus. Der Reifen ist verschwunden. Später wird man ihn auf der benachbarten Wiese finden, wo er vor dem Feuer gelegen hatte. Und man wird auch zwei Brandstellen an ihrer Hecke entdecken, die in dieser Nacht entstanden sein müssen.

An dem verdächtigen Brandstifter fand die Polizei Rußspuren

Weil Veronika W. telefonisch mit der Einsatzzentrale verbunden ist, weiß die Polizei bereits bei ihrer Anfahrt, nach wem sie Ausschau halten muss. Die Beamten kennen das Autokennzeichen des Arbeitskollegen, das die Hausbesitzerin gesehen und durchgegeben hatte. Noch auf dem Weg zur Brandstelle erkennt eine Streife den Wagen des Mannes. An seinen Händen und Armen entdecken die Polizisten dunkle Rußspuren, an einem Socken hängt ein Halm. Adam L. wird noch vor Ort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Vor Gericht verfolgt der heute 30-Jährige die Aussage seiner ehemaligen Arbeitskollegin regungslos. Danach entschuldigt er sich, will den Sachschaden in Höhe von 2000 Euro wiedergutmachen und sagt: "Ich wollte Ihnen wirklich nichts tun."

Er gibt zu, die Tat begangen zu haben, aber warum er das Feuer gelegt hat, kann der 30-Jährige nicht erklären. Einen Streit mit der Arbeitskollegin hatte es nicht gegeben. Auch in den drei Tagen, in denen er am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren begutachtet wurde, hatte er keine Erklärung dafür, warum er immer wieder zündelt, wenn er etwas getrunken hat. Es ist nicht das erste Mal, dass der Angeklagte wegen einer Brandstiftung vor Gericht steht, er saß deswegen bereits in Haft.

Der Brandstifter hat in Mindelheim schon einen Großbrand verursacht

Mehrfach hatte er damals in einer Gaststätte gezündelt, später stand er wegen eines Brands in einer Kleingartensiedlung in Mindelheim vor Gericht. Den schwersten Schaden hatte er allerdings an Pfingsten 2014 verursacht: Da hatte er auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Landsberger Straße in Mindelheim Kartonagen angezündet.

Die Feuerwehr konnte noch Schlimmeres verhindern: In der Nähe waren Gasflaschen gelagert. Foto: Archiv Thomas Pöppel

Das Feuer griff schnell auf andere Kartons, ölverschmierte Lappen, Autos, Carports und schließlich das Wohnhaus über. Dieses wurde so stark zerstört, dass es am Ende abgerissen werden musste. Insgesamt entstand bei dem Großbrand ein Schaden von mehr als 555.000 Euro. Doch es hätte noch schlimmer kommen können: Auf dem Gelände waren auch Gasflaschen gelagert, die nur dank der schnellen Reaktion der Feuerwehrleute nicht explodiert waren, die die Flaschen mit Löschwasser gekühlt hatten.

Bei dem Großbrand in der Landsberger Straße wurde Pfingsten 2014 ein Haus so schwer beschädigt, dass man es später abreißen musste (unser Bild). Foto: Johann Stoll

Auch im aktuellen Fall war es regelrecht Glück, dass das Feuer so klein geblieben war. Wäre Veronika W. nicht aufgewacht und hätte den Brand bemerkt, so hätten am Ende vermutlich sowohl der ehemalige Stall als auch das direkt angrenzende Wohnhaus gebrannt, wie ein Gutachter vor Gericht erläuterte - und das vermutlich nur innerhalb von einer Viertelstunde.

Nach seiner Entlassung aus der Haft hatte der Angeklagte nichts getrunken

Der heute 30-jährige Adam L. war 2019 auf aus der Haft entlassen worden. Er fand eine Arbeitsstelle, wo er als ordentlich, zuverlässig und pünktlich galt. Erst nach dem Ende seiner Bewährung im März 2022 hatte er offenbar wieder angefangen, ab und zu ein Bier zu trinken. "Das geht ja, da wird schon nichts passieren", habe er sich gedacht, wie er dem Gutachter am BKH erklärte. Dieser bescheinigte ihm vor Gericht eine unterdurchschnittliche Intelligenz und Lernbehinderung sowie eine Neigung zur krankhaften Brandstiftung mit gestörter Impulskontrolle, wenn er getrunken hatte. Der Experte sah eine mögliche Lösung in einer Alkoholtherapie und empfahl deshalb die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Richter Nicolai Braun sprach von einem ganz ungewöhnlichen Fall: "Es gibt kein so rechtes Motiv, keinen Sinn, wahrscheinlich nicht mal böse Absicht" für die schwere Brandstiftung, sagte er, aber schwere Folgen, und das nicht zum ersten Mal. Er und seine beiden Schöffen verurteilten den Angeklagten letztlich zu einer Haftstrafe von drei Jahren und schlossen sich damit dem Vorschlag von Staatsanwalt Daniel Theurer und Rechtsanwältin Friederike Nißle an, die Veronika W. als Nebenklägerin vertrat. Der Angeklagte muss zudem in Therapie gehen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.