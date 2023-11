Gerät der Winterdienst im Unterallgäu ins Schleudern?

Plus Auf einigen Strecken übernimmt der Landkreis den Winterdienst für die Gemeinden. Jetzt musste er jedoch mehrere dieser Kooperationen kündigen – und das könnte erst der Anfang sein.

Als die ersten Flocken fielen, haben ein paar Gemeinden im Unterallgäu vielleicht ein wenig banger in den Himmel geblickt als sonst. Denn die Gemeinden Oberrieden, Pfaffenhausen, Breitenbrunn, Kirchhaslach und Babenhausen müssen seit diesem Winter einige Straßen selbst räumen und streuen, um die sich bislang der Landkreis gekümmert hat. Dessen Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner befürchtet, künftig noch weitere Winterdienst-Kooperationen kündigen zu müssen.

Bereits seit mehr als 30 Jahren betreut der Landkreis neben seinem eigenen 331 Kilometer langen Kreisstraßennetz noch weitere 300 Kilometer Gemeinde- und Stadtstraßen. Wie Pleiner gegenüber unserer Redaktion erläuterte, standen dem Kreisbauhof dafür bislang sieben landkreiseigene Fahrzeuge zur Verfügung sowie zehn Fremdunternehmer mit ihren Fahrzeugen. Im Frühjahr haben dann allerdings zwei dieser Dienstleister gekündigt – offenbar, weil es ihnen an Fahrern fehlt. "Trotz intensiver Bemühungen durch Zeitungsinserate, viele persönliche Gespräche und Telefonate mit adäquaten Unternehmern im Landkreis konnte letztendlich nur ein neuer Unternehmer gefunden und damit nur einer der beiden bisherigen Dienstleister ersetzt werden", so Pleiner.