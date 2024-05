Hitler-Bild und Jugendporno: Junger Mann wegen WhatsApp-Chat vor Gericht

Plus Ein Schüler aus Mindelheim teilt in einer WhatsApp-Gruppe ein Bild von Hitler, kriegsverherrlichende Sprüche und das Foto eines nackten Mädchens. Er habe sich nichts dabei gedacht.

Die Freiheit im Netz ist nicht grenzenlos. Darauf machte Jugendrichterin Patrizia Rabe am Amtsgericht Memmingen einen Heranwachsenden aus Mindelheim aufmerksam. Der junge Mann hatte im Alter von knapp 18 Jahren in eine WhatsApp-Gruppe mehrere Beiträge gestellt, die nach Meinung der Richterin den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Weiter hat er Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen, etwa mit dem Schriftzug „Sieg heil, der Krieg war geil“, und ein Bild mit jugendpornografischem Inhalt verbreitet.

Der junge Mann erschien ohne Rechtsanwalt zum Termin und zeigte sich von Beginn an einsichtig. Bei der Chatgruppe habe es weitgehend um die Klassenkameraden einer Berufsschulklasse gehandelt, die eigentlich zum Austausch von Informationen gegründet worden war, berichtete er. Mit der Zeit hätten sich auch noch andere Themen eingeschlichen. Er habe sich dabei nichts gedacht.