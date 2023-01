Unterallgäu

vor 50 Min.

Räuber sprengen Bankautomaten ohne Rücksicht auf Verluste

Plus Innerhalb weniger Monate werden in Sontheim, Stetten und Erkheim Geldautomaten gesprengt. Gefährdete Standorte werden nachts geschlossen – oder auch dauerhaft.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Am Donnerstag hat es die Sparkasse in Erkheim erwischt, wenige Wochen zuvor die Genossenschaftsbank in Stetten: Unbekannte haben dort die Geldautomaten gesprengt. Anton Jall, Vorstand der Genossenschaftsbank Unterallgäu, erklärt, wie es dort nun weitergeht – und an anderen Standorten der Bank.

