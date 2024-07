Musikalisches Trainingslager mit viel Spaß und Klang

Spaß am gemeinsamen Musizieren steht bei den BJBO-Youngstars des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) vom Bezirk 10 an oberster Stelle. Auch in diesem Jahr haben sich 99 Nachwuchstalente im Gasthaus Stern in Rammingen zusammengefunden und befinden sich im „musikalischen Trainingslager“, wie es Bezirksjugendleiterin Michaela Simon treffend formuliert. Das Training hat ein klares Ziel: Am Freitag, 2. August, werden die BJBO-Youngstars um 19 Uhr auf der Bühne im Kursaal Bad Wörishofen sitzen und dem Publikum ein breit gefächertes Programm bieten. Bei freiem Eintritt spielen die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren Polka, traditionelle und konzertante Stücke sowie fetzige Filmmusik, die die Zuhörer begeistern soll.

Bei den Gesamtproben in Rammingen gab es die ganze Woche über einen klangvollen Hörgenuss des musikalischen Nachwuchses. Stücke wie „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble sind ebeso im Repertoire wie der bekannte Ohrwurm „The lion sleeps tonight“. Alexandra Rest, Michael Werner und Melanie Schmid-Mensinger haben die musikalische Leitung übernommen.

Auch ein Besuch des Skyline Parks gehört zur BJBO-Youngstars-Probenwoche

Aber nicht nur Register- und Gesamtproben standen auf dem Plan, sondern auch eine Menge Spaß und Abwechslung. Um die Gemeinschaft zu fördern, durften sich die jungen Musikerinnen und Musiker über einen Besuch im Skyline Park und eine Grillparty bei Manuel Rauscher freuen, dem stellvertretenden ASM-Bezirksvorsitzenden.

Sieben Dozenten aus dem Bezirk haben sich täglich der großen Aufgabe angenommen und mit den unterschiedlichen Registern geprobt. „Für uns Dozenten ist die Woche eine Ehrensache und es macht auch uns total Spaß“, sagt Michael Werner. Durch solche Aktionen würden die Jungmusiker erst bemerken, was sie schon alles draufhaben. „In der Masse zu spielen, ist für die Kinder schon etwas Besonderes und sie hören dabei erst die Klanggewalt. Das ist eine super Motivation. Dabei kommen sie musikalisch weiter.“

In der Probenwoche der BJBO-Youngstars entstehen Freundschaften

Johanna Hörl war bereits vergangenes Jahr mit ihrer Freundin Antonia Rauh dabei. Die 13-jährigen Mädchen spielen mit großer Begeisterung Querflöte in der Jugendkapelle Ettringen-Siebnach. „Wir machen hier richtig coole Sachen und dazu lernen wir neue Leute kennen“, freuen sich die Zwei, die sich bereits im Vorjahr mit der zwölfjährigen Veronika Huber aus Oberneufnach angefreundet haben, die Trompete spielt. Für Hanna Frommelt ist die Probenwoche eine Premiere: Die Zehnjährige ist heuer zum ersten Mal mit ihrem Saxophon mit von der Partie.

Veronika, Johanna, Antonia, Anika, Hanna, Laura und Lena sind zum ersten oder zweiten Mal bei den BJBO-Youngstars dabei. Sie sind begeistert vom bunten Rahmenprogramm, denn nicht nur Register- und Gesamtproben standen auf der Agenda, sondern auch viel Spaß und Gemeinschaft im Skyline Park oder bei einer Grillparty. Foto: Sabine Adelwarth

Anika Häring aus Stetten und Lena Wißmiller aus Saulengrain sind ebenfalls das erste Mal dabei. „Man lernt sehr viel und es macht zusammen richtig Spaß zu spielen“, erzählen die beiden. „Den Rhythmus findet man gemeinsam einfach schneller“, sagt Laura Irsigler aus Dirlewang und die 13-jährige Anika ergänzt: „Schon jetzt bin ich in den hohen Tönen viel besser.“In der Jugendkapelle Dirlewang sind sie schon zusammen und doch ist die Erfahrung bei den BJBO-Youngstars noch mal etwas ganz anderes. Daniel Kleiber und Ludwig Fichtl sind ebenfalls in Dirlewang dabei und finden hier die unterschiedlichen Arten von Blasmusik einfach stark. „Es macht richtig Spaß Polkas oder Filmmusik zu spielen und es hört sich in der Masse toll an.“ 99 Kinder bilden immerhin einen großen Klangkörper.

Die Nachwuchstalente der BJBO-Youngstars kommen aus mehr als 30 Kapellen

Aus über 30 Kapellen haben sich die Kinder und Jugendlichen zu den BJBO-Youngstars gemeldet – sehr zur Freude der Organisatoren Manuel Rauscher, Melanie Schmid-Mensinger, Michaela Simon und Sarah Zwing. „Durch die intensiven Proben bekommt man schnell einen besseren Ansatz“, finden Florian Steidele, Simon Müller und Matthias Herz. Und manchmal entwickeln sich tiefe Freundschaften „und sogar die Liebe bleibt nicht aus“, schmunzelt Manuel Rauscher. „Alle kommen mit einem unterschiedlichen Niveau“, sagt Michaela Simon. Mindestens zwei Jahre Erfahrung sollten die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker mitbringen, damit sie es dann bei den BJBO-Youngstars versuchen können.

Die sieben Dozenten Alexandra Rest, Michael Werner, Christine Räth, Rainer Wörz, Doreen Donchi, Johannes Steber und Bezirksdirigentin Melanie Schmid-Mensinger (unser Foto) leiten die 99 BJBO-Youngstars durch das „musikalische Trainingslager". Foto: Sabine Adelwarth

Für Martina Hammerl vom Gasthaus Stern ist die Aktion eine Selbstverständlichkeit und gerne stellt ihre Räumlichkeiten für die intensive Probenarbeit zur Verfügung. Daneben verköstigt sie mit ihrem Ehemann Markus die ganze Mannschaft. „Wir sind dankbar, dass wir viele Sponsoren und Gönner haben, die uns in unterschiedlicher Weise unterstützen“, betont die stellvertretende Bezirksjugendleiterin Sarah Zwing, so bekommen die Kinder beispielsweise den Besuch im Skyline Park kostenlos und dazu noch einen Verzehrgutschein von Familie Löwenthal.

Während der Probenpause gönnen sich dann alle erst mal eine erfrischende Abkühlung mit leckerem Eis, bevor die Gesamtproben weitergehen. Bezirksdirigentin Melanie Schmid-Mensinger übt mit den jungen Musikerinnen und Musikern ein buntgemischtes Disney-Potpourri – das Publikum kann am Freitag um 19 Uhr in Bad Wörishofen wirklich gespannt sein.