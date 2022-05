Unterallgäu

17:42 Uhr

Urteil gegen deutschlandweit agierende Bankbetrüger-Bande gefallen

Plus Das Landgericht Memmingen hat am Donnerstag sein Urteil gegen eine deutschlandweit agierende Bande gefällt. Bankmitarbeiterinnen aus dem Unterallgäu hatten die Betrüger entlarvt.

Von Melanie Lippl

Schneller als erwartet konnte am Donnerstag ein Prozess am Memminger Landgericht gegen mehrere Mitglieder einer deutschlandweit agierenden Bankbetrüger-Bande beendet werden. Die zwei Männer und zwei Frauen hatten bereits zu Beginn des Mammut-Verfahrens die Taten gestanden, die ihnen vorgeworfen wurden. So ersparten sie dem Gericht eine noch aufwändigere Beweisaufnahme der rund 50 Vorfälle mit einem Gesamtschaden von mehr als 500.000 Euro und konnten im Gegenzug auf eine mildere Strafe hoffen, die nun nach neun Verhandlungstagen verkündet wurde.

