Wahlsieger Wachler: Die Landtagswahl im Unterallgäu in der Analyse

Plus Peter Wachler zieht in den Landtag ein. Doch der starke Zuwachs der AfD erwischte im Stimmkreis Kaufbeuren manchen kalt. Auch die Freien Wähler legen zu.

So spannend war es lange nicht mehr im Stimmkreis Kaufbeuren. Franz Josef Pschierer, der frühere Wirtschaftsminister, hat sich selbst als politisches Schwergewicht aus dem Rennen genommen. Der Mindelheimer wechselte die Farben und heuerte bei der FDP an. In Memmingen versuchte er sein Glück als Herausforderer von Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU. Aber auch Pschierer konnte der FDP nicht helfen. Die Liberalen flogen aus dem Parlament, weil sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten.

Kleinere Orte waren am schnellsten ausgezählt. Markt Wald war die erste Gemeinde. Sie sorgte gleich für einen Paukenschlag. Ausgerechnet im Heimatort des CSU-Direktkandidaten Peter Wachler kam AfD-Mann Patrick Herkommer auf ein Spitzenergebnis. 34,9 Prozent wählten die AfD, 40,0 die CSU. In Oberneufnach überholte Herkommer mit 39 Prozent sogar Wachler, der auf 34,6 Prozent kam. Immelstetten dagegen war Wachler gesonnen. 58 Prozent holte er dort.