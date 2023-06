Unterallgäu

Wo in Deutschland haben die Menschen die größten Überlebenschancen?

Plus Was wäre, wenn in Deutschland nach der "Zombie-Apokalypse" die Untoten ihr Unwesen treiben würden? Wo wären die Überlebenschancen am größten? Die Unterallgäuer haben dabei gute Karten.

Von Johann Stoll

Von einer "Zombie-Apokalypse" spricht die Vermietungsplattform Rentola.de. Sie hat die Daten von 402 Städten und Landkreisen aus ganz Deutschland auf ihre Überlebensfähigkeit hin untersucht. Die Studie kommt für das Unterallgäu zu einem erfreulichen Ergebnis: Im hypothetischen Fall einer großen Invasion der Zombies, lohnt sich ein Umzug für die knapp 150.000 Menschen aus dem Unterallgäu nicht. Sie leben in einem der sichersten Landstriche.

Zugrunde gelegt wurden fünf Kriterien.

