Nach dem Großbrand beginnt der Wiederaufbau

Ein Großbrand hat im Sommer eine Lagerhalle in Untergammenried vernichtet, in der teure Maschinen standen. Nun soll eine neue Halle entstehen. Pläne dazu lagen nun vor. Auch an anderen Stellen Bad Wörishofens sind größere Bauprojekte geplant. Doch nicht in allen Fällen war der Bauausschuss so klar dafür wie bei der Halle in Untergammenried. Der Königreichsaal der Zeugen Jehovas beispielsweise darf nicht umgebaut werden.

