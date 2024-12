Zuckerguss-Magazin: Plätzchenbacken ist Ulrike Maiers „Highlight des Jahres“

Pfauenaugen, Nougatstangen, Glühwein-Marzipan-Plätzchen ... – Die Liste der Plätzchen, die Ulrike Maier aus Breitenbrunn backt, könnte noch lang weitergeführt werden. Um die 30 Sorten stehen jedes Jahr auf dem Plan. Eine ihrer Eigenkreationen hat es nun sogar in die Jubiläums-Ausgabe des Zuckerguss-Magazins geschafft. Im aktuellen Magazin dreht sich alles um Weihnachten – von Torten mit Zimtsahne bis zu den kreativsten Plätzchenkreationen.

Darunter sind auch die Glühwein-Marzipan-Plätzchen von Ulrike Maier. Gebacken habe sie eigentlich schon immer, erzählt die 37-Jährige. Gemeinsam mit der Mutter stand sie schon früh in der Küche und probierte sich an Torten und Kuchen. Auch heute backen sie noch oft gemeinsam. Das „Highlight des Jahres“ ist für sie jedoch jedes Jahr das Plätzchenbacken. „Ich mag diese Friemelei und das Verzieren“, erzählt Maier.

Die Glühwein-Marzipan-Plätzchen sind Maiers erstes Rezept im Zuckerguss-Magazin

Auf die Idee, ihr neues Rezept der Glühwein-Marzipan-Plätzchen für das Zuckerguss-Magazin einzuschicken, brachte sie ihre Mutter, die direkt von der neuen Kreation ihrer Tochter überzeugt war. Dass ein eigenes Rezept von ihr im Zuckerguss-Magazin steht, war für Ulrike Maier eine Premiere. „Das fühlte sich schon sehr spannend an“, sagt die Steuerfachangestellte zu dem Moment, als sie ihren Namen und das Rezept das erste Mal im Heft sah. Ansonsten habe sie nur selbst Rezepte, unter anderem auch welche für Plätzchen, aus den Magazinen nachgebacken. Jedes Jahr versuche sie eine neue Sorte zu backen, auch für dieses Jahr sei sie noch auf der Suche, erzählt Maier.

Ihre eigenen Lieblingssorten seien Schoko-Kokos-Krapferl und die Eigenkreation mit Glühwein und Marzipan. „Ich habe mir schon öfter gedacht, dass man mit dem Rezept vielleicht auch Leute überzeugen kann, die sonst kein Marzipan mögen“, sagt die 37-Jährige stolz über ihre Kreation. Viele der Plätzchen verschenke sie aber, da es zu viele für sie sind. Das Backen mache ihr bei fast allen Sorten Spaß, „nur bei Hefegebäck nicht so. Das esse ich selbst nicht so gern“, erzählt Maier.

Bis Weihnachten backt Maier jedes Wochenende Plätzchen

Bis Weihnachten stehe nun jedes Wochenende Backen auf dem Plan, doch das mache ihr nichts aus. „Backen bedeutet für mich kreativ sein“, sagt die 37-Jährige mit einem Lächeln. „Meine Mädels sagen immer: ‚Du solltest doch Konditorin werden.‘ Vielleicht mache ich das irgendwann im Leben noch.“ Insbesondere die Arbeitszeiten hätten sie bisher davon abgehalten.

