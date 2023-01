Nur papierlos? Pläne für das 49-Euro-Ticket sorgen für Ärger

Ist schon interessant, wie sehr mit Masse hier eine Digitalisierung favorisiert wird. Nur, eine effiziente Digitalisierung in Deutschland sollte in der Praxis wesentlich anders aussehen. Was kann zum momentanen Zeitpunkt umfänglich und einfach digital erreicht werden? Wenig bis weniger. Weiterhin scheint es bei vielen nicht erkennbar, dass technische Fortschritt auch seine Schattenseiten hat. Vollelektronische automatische Kassen in Einkaufläden, sicherlich technisch kein Problem, nur, will man das? Zum einen ein weiterer Weg in eine datentechnische Überwachung, zum anderen Service und Servicegedanke sind dabei gestrichen. Merkt man denn nicht, dass wesentliche Aspekte hierbei auf den Kunden verlagert wurden. Behindertengerechte Bahnhöfe lassen nach wie vor auf sich warten, aber vermehrt scheinen Konsumenten digitale Technik zu wünschen. Nur, so denke ich, sehen viele Benutzer dies zu unkritisch.

