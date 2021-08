Das sagen Radelnde über den Umbau am Allgäuer Ring in Neu-Ulm

Plus Weniger Umlaufsperren, mehr Platz: Der Allgäuer Ring sollte durch die Neugestaltung fahrradfreundlicher werden. Das sagen Radfahrerinnen und Radfahrer dazu.

Durch den Umbau der Umlaufsperren am Allgäuer Ring soll der Kreisverkehr fahrradfreundlicher werden. Nun können auch Lastenräder oder Fahrräder mit Anhänger die Sperren passieren. Das sagen Verkehrsteilnehmer zur Umgestaltung.