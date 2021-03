29.03.2021

Altes LEW-Gebäude in Neu-Ulm wird noch dieses Jahr abgerissen

Das mehr als 60 Jahre alte LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm soll noch in der zweiten Jahreshälfte abgerissen werden.

Plus Der geplante Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal gegenüber der Glacis-Galerie in Neu-Ulm soll ein Vorzeigeprojekt werden. Doch vorher muss das alte Gebäude weg.

Von Michael Ruddigkeit

"Toller Entwurf", "eine Bereicherung", "etwas ganz Neues": Die Neu-Ulmer Stadträte zeigten sich in der jüngsten Sitzung von dem geplanten Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal durchweg angetan. Auf Grundlage des Entwurfs des Büros Blocher Partners aus Stuttgart, das den Architektenwettbewerb gewonnen hat, soll das Millionen-Projekt deshalb nun weiterentwickelt werden. Doch zuvor muss erst mal das alte LEW-Gebäude weg.

Altes LEW-Gebäude wird im zweiten Halbjahr abgerissen

Der mehrstöckige Nachkriegsbau am Heiner-Metzger-Platz, in dem früher unter anderem das Neu-Ulmer Amtsgericht untergebracht war, soll noch im zweiten Halbjahr 2021 abgerissen werden, berichtete Stadtkämmerer Berthold Stier. Sonst würden Fördermittel wegfallen, sagte der Dezernent, der für das Immobilienmanagement der Stadt zuständig ist. "Deshalb geben wir Gas." Vor dem Abriss müssen nicht nur die Mitarbeiter der Stadtbibliothek, die vorübergehend in die alte FH Neu-Ulm zieht, Kisten packen. Auch die Künstler, die seit einigen Jahren ihre Ateliers in dem Haus vis-à-vis von Glacis-Galerie und Bahnhof haben, brauchen eine neue Bleibe.

Nächstes Jahr sei dann der Aushub für den Neubau vorgesehen, erläuterte Stier. Möglicherweise würden im Untergrund historische Funde gemacht, deshalb könne es zu Verzögerungen kommen. "Ende 2022, Anfang 2023 wollen wir mit dem Hochbau starten", sagte Stier. "Das Gebäude soll im Jahr 2025 bezugsfertig sein." Die Stadt verwirklicht das Projekt in Eigenregie, sie hat dazu die Entwicklungsgesellschaft Neu-Ulm gegründet. Unterstützt wird sie von der Firma NPS Bauprojektmanagement. Geplant sind Investitionen von bis zu 60 Millionen Euro.

Neues Zuhause für Stadtbibliothek und Generationentreff in Neu-Ulm

Der Siegerentwurf von Blocher Partners sieht ein bis zu sechsstöckiges Gebäude am Heiner-Metzger-Platz vor, in dem die verschiedenen Nutzungen auch nach außen hin klar ersichtlich sind. Unten sollen der Generationentreff und Gastronomie untergebracht werden, getrennt durch ein großzügiges Foyer und einen Veranstaltungsraum. Im ersten und zweiten Stock erhält die Stadtbibliothek Neu-Ulm auf knapp 1800 Quadratmetern ein neues Zuhause. Dazu kommen etwa 3000 Quadratmeter Büros. Ab dem dritten Stock sind Wohnungen vorgesehen, insgesamt 56. Es sind Wohnungen ganz unterschiedlicher Größen und Zuschnitte geplant.

Die Obergeschosse sollen in Hybridbauweise aus Stahlbeton und Holz gefertigt werden. Ein "grünes Band" aus Pflanzen trennt optisch den öffentlichen Bereich, wie etwa die Bibliothek, und die privaten Nutzungen. Auf dem Dach sollen die Bewohner Gärten bepflanzen können. Der Innenhof ist zur gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen.

LEW-Gebäude: Im Neu-Ulmer Stadtrat kommt das Projekt gut an

Der Aufstellung des Bebauungsplans "Stadtbücherei" stimmte der Stadtrat geschlossen zu. "Sehr schön ist die Lösung mit den Wohnungen ganz oben. Die Begrünung ist etwas ganz Neues", sagte Julia Lidl-Böck (CSU). "Wir setzen damit ein Zeichen." Die Pflanzen an der Fassade sollen automatisch bewässert werden, erläuterte Thomas Hegele von NPS auf ihre Nachfrage. "Es wird in jedem Fall eine Bereicherung für unsere Stadt", sagte Hanna Wagner (Grüne). Das zukunftsfähige Konzept mit Urban Gardening und Holzfassade ermögliche "neues urbanes Wohnen". Auch Rudolf Erne (SPD) war voll des Lobes. "Wir haben hier einen wirklich tollen Entwurf, ein Gebäude, das ein Unikat ist." Es hinterlasse einen positiven städtebaulichen und ökologischen Fußabdruck. Die Staffelung und das grüne Band machten einen guten Eindruck, aber auch die Gestaltung im Inneren, etwa in der Bibliothek, meinte Christina Richtmann (FWG).

Die Entwicklung der Stadt Neu-Ulm in Bildern: Von der Stadterhebung im Jahre 1869 bis heute. 150 Jahre Stadt Neu-Ulm – in 6 Minuten.

Alfred Schömig (FDP) fand den Entwurf ebenfalls sehr gelungen, sprach jedoch von "zwei Wermutstropfen". Zum einen: "Das Ehrenamt fehlt." Zum anderen sei seine Fraktion unglücklich über die Kosten in Millionenhöhe für die unterirdischen Stellplätze. Wie berichtet, sind in einer Tiefgarage, die von der Maximilianstraße aus zugänglich sein soll, 265 Parkplätze geplant. Schömig: "Das Haus ist die Zukunft, das Parken ist für uns Vergangenheit."

Lesen Sie auch:

Themen folgen