Bundestagswahl 2021

vor 57 Min.

So will Wahlsieger Alexander Engelhard die Herausforderung Berlin meistern

Am Morgen nach seinem Erfolg bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Neu-Ulm muss CSU-Kandidat Alexander Engelhard Mehl ausfahren. Morgens um 6 Uhr ging es los im 26-Tonner von der Mühle in Attenhofen nach Kempten.

Plus Familie und Politik, Attenhofen und Berlin, Mehl und Mandat: Alexander Engelhard (CSU) hat schon einen Plan, wie er die Herausforderungen in Berlin meisten will.

Von Michael Kroha

Der Mond leuchtet am Himmel. Der Hahn hat noch nicht gekräht. Zu hören ist nur die Roth, die an der Engelhardmühle in Attenhofen vorbeiplätschert. Es ist fast schon eine malerisch schöne Nacht. Die Austrägerin wirft die Zeitung gerade erst in den Briefkasten. Dann durchbricht plötzlich der Motor eines 26-Tonners das ländliche Idyll. Alexander Engelhard schreitet zur Tat. Noch wenige Stunden zuvor feierte der Bio-Müller in Sakko und Krawatte seinen Sieg bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Neu-Ulm. Jetzt hat er in seiner weißen Müllers-Kluft einen ganz anderen Auftrag zu erledigen.

