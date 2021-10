Landkreis Neu-Ulm

vor 49 Min.

Neu-Ulmer JU-Chef teilt gegen CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel aus

CSU-Ehrenvorsitzender Theo Waigel glaubt, dass die JU junge Menschen nicht erreicht. Neu-Ulms JU-Kreischef Julius Röth will das nicht stehen lassen.

Plus Julius Röth wehrt sich gegen Waigels Kritik, verteidigt die Junge Union und schießt gegen Entscheidungen, die die CSU der 90er Jahre getroffen hat.

Von Sebastian Mayr

Der Neu-Ulmer Kreisverband der Jungen Union (JU) hat die Kritik des CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel, dass die Nachwuchsorganisation junge Menschen nicht erreiche, entschieden zurückgewiesen und macht dem früheren Minister und CSU-Vorsitzenden harte Vorwürfe. Waigel hatte im Gespräch mit unserer Redaktion festgestellt: "Wir sind zu weit weg, um für die jungen Menschen attraktiv zu sein" und angezweifelt, dass sich die JU ausreichend bei Sportvereinen und -verbänden, in konfessionellen und in Jugendorganisationen und im Kulturleben beteilige. Neu-Ulms JU-Kreischef Julius Röth wehrt sich dagegen: Bei einer ernstgemeinten Analyse der Niederlage bei der Bundestagswahl könne man nicht zu diesem Ergebnis kommen, meint Röth und stichelt auch gegen die Bewegung Fridays for Future.

